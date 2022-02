Des de la clínica FIV Obradors, centre de reproducció assistida de referència a tot el territori transfronterer, els doctors Josep i Albert Obradors han participat en la nostra trobada online aquesta tarda de dijous. Les lectores s'han interessat pel procés previ de la fecundació in vitro, per les complicacions que pot tenir i la situació psicològica de les pacients.

Els doctors reconeixen que "la ment té molt de poder" però, asseguren que "si l'embrió és de bona qualitat (genèticament estudiat) i l'úter també està estudiat i no presenta alteracions, la taxa d'èxit per intent és un 75-80%, i si tenim diversos intents, la taxa puja al 90%". En aquest sentit, destaquen que "la pacient ha d'estar mentalment preparada i positiva, però l'embrió lluitarà per créixer, això està clar".

