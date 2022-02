L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició ha llançat una nova alerta sanitària per un producte que s’està comercialitzant a Catalunya. Segons han publicat, han tingut coneixement de la presència de soja no declarada en l’etiquetatge d’unes galetes conegudes al país

Les autoritats sanitàries de França han comunicat l'alerta a través de la Xarxa d’Alerta Alimentària Europea (RASFF). L’empresa que produeix galetes de vainilla Harifen, de la marca Sanavi, ja ha procedit a la retirada del producte del mercat català.

Venen envasades en capses de 200 grams i contenen 11 subunitats de tres galetes. Els lots afectats són el LOT 35L i el LOT 29J.

⚠️ Advertencia exclusivamente para personas alérgicas a la SOJA.



➡️ Presencia no declarada en el etiquetado de GALLETAS de vainilla Harifen. Marca SANAVI. Ver detalles del producto implicado ⬇️.



Segons les dades disponibles, el producte hauria estat distribuït a Catalunya, però també es poden trobar a Extremadura, Castella-la Manxa, País Valencià, Galícia i Aragó, a més d’estar en altres països com França, Alemanya, Grècia, Itàlia, Portugal i Polònia, però aquesta llista podria continuar ampliant-se.

Com a mesura de precaució, es recomana a les persones al·lèrgiques a la soja que tinguin aquestes galetes a casa, que s’abstinguin de consumir-les. Això sí, aquests dolços no suposen cap risc per a la resta de la població.