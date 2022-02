Investigadors del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) han demostrat que l’Omomyc, una proteïna terapèutica que funciona per atacar tumors primaris, també és eficaç per a la metàstasi en càncer de mama.

Des de fa temps se sap amb certesa que la família de gens MYC exerceixen una funció important en el desenvolupament de molts tipus de tumors i Omomyc, com a proteïna inhibidora d’aquests, és eficaç per tractar tumors primaris.

No obstant, hi ha certa controvèrsia sobre el paper de la MYC en les metàstasis i alguns estudis fins i tot suggereixen que inhibir-la seria contraproduent i que podria potenciar el rebrot del càncer.

Però la recerca del VHIO, les dades de la qual acaben de ser publicades a Cancer Research Communications (una revista de l’Associació Americana de Recerca del Càncer), han demostrat l’eficàcia d’inhibir la MYC amb Omomyc, a través de diferents experiments tant in vitro com in vivo.

«La resposta ha sigut molt positiva i en tots els casos s’ha pogut comprovar que Omomyc té una important activitat antimetastàtica, en contra del que s’havia especulat», explica el doctor Daniel Massó, investigador de l’‘spin-off’ Peptomyc i primer autor de l’article.

Creat a Vall d’Hebron

«Fins al moment havíem demostrat que Omomyc era eficaç controlant molts tumors primaris; ara, a més, hem vist que també és un fàrmac eficaç al bloquejar la invasió, l’establiment i el creixement de les metàstasis en el càncer de mama», diu la doctora Laura Soucek, codirectora de recerca translacional i preclínica i cap del Grup de Modelització de Teràpies Antitumorals del VHIO. Omomyc va ser creada per la Vall d’Hebron com una miniproteïna capaç d’inhibir la MYC i, després de múltiples estudis preclínics, els resultats dels quals han donat la volta al món, ja s’està provant en pacients, en un assaig clínic iniciat el maig de l’any passat.

Previ a l’assaig, Omomyc ja havia demostrat una potent activitat antitumoral en múltiples línies de cèl·lules tumorals i models de càncer en ratolí, independentment del seu teixit d’origen i de les seves mutacions.

Urgeixen teràpies

No obstant, tots els treballs de recerca portats a terme fins ara amb aquest fàrmac s’han centrat en tumors primaris i mai se n’havia comprovat l’eficàcia contra la malaltia metastàtica.

Amb aquest últim estudi, sí que s’ha pogut demostrar a través d’una multitud d’experiments, tant en models in vitro com en models de ratolí. En els primers es va comprovar l’eficàcia en tots els tipus de tumors, mentre que en els segons el treball es va centrar en el càncer de mama triple negatiu, una malaltia que necessita urgentment millors opcions terapèutiques.

Tot i que la recerca feta encara no s’ha portat a terme amb persones, el VHIO sí que va analitzar bases de dades de pacients, en què es va poder comprovar que aquelles malaltes de càncer de mama que presentaven sobreexpressió dels gens que bloqueja Omomyc tenien una supervivència més baixa.

«Això ens fa ser optimistes i pensar que, si aquestes pacients es tractessin amb el nostre fàrmac, potser en podríem millorar la supervivència», afirma el doctor Massó.