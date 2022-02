L’experiència ho ha demostrat. La vacunació de la covid, inclosa la dosi de reforç, no dona garanties absolutes de protecció davant la possibilitat de contagi o reinfecció, però sí que evita en la majoria dels casos la gravetat dels símptomes. Els experts no es cansen de repetir-ho una vegada i una altra. Una persona amb la pauta completa de vacunació es pot infectar, tot i que la immunització redueixi les possibilitats d’infecció.

I si un vacunat s’infecta, el quadro mèdic que presenta és molt diferent al que tindria si no estigués protegit per una vacuna: evita els riscos de simptomatologia greu. La pauta completa de vacunació es converteix així en la millor arma per reduir riscos de contagi i és la millor aliada de les mesures d’acompanyament que recomanen els experts, el distanciament social i l’ús de mascareta.

Símptomes freqüents

El principal malestar que es pot presentar davant un contagi si estàs vacunat és abundant secreció nasal, amb mucositat, així com mals de cap, cosa que pot fàcilment confondre’s amb els símptomes habituals d’un refredat.

També són símptomes freqüents els esternuts seguits, tos no productiva i dificultat per respirar. Els símptomes més característics de la covid en les seves diferents variants continuen afectant el malalt vacunat: la pèrdua temporal de gust i olfacte.

Així mateix, els contagiats de covid vacunats poden presentar, tot i que més rarament, nàusees, fatiga i malestar a músculs i articulacions.

En qualsevol cas, el millor per sortir de dubtes és sotmetre’s a una prova de diagnòstic.