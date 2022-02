Catalunya encadena 23 dies de descens de contagis de covid, cosa que alleuja els hospitals i les ucis, que des de fa dos dies han baixat de 300 ingressats greus per la malaltia i aquest divendres, dels 2.000 ingressats. Segons les dades actualitzades aquest divendres pel Departament de Salut, avui hi ha 1.921 persones ingressades, de les quals 288 estan crítiques, una xifra similar a la de mitjans de desembre. Com a dada significativa del declivi de la sisena onada, les visites als ambulatoris per covid: ahir n’hi va haver 14.652, mentre que just una setmana abans van ser poc més de 21.000; dues setmanes abans, 33.000, i fa tres setmanes, 53.000. Recordem que el 10 de gener es va arribar en un dia a les 100.000 visites.

Menys de 1.000 També destaca aquest divendres que el risc de rebrot (EPG), indicador que mesura el creixement potencial de l’epidèmia i que va arribar el 16 de gener al màxim des de l’inici de l’emergència sanitària, amb 6.903 punts, encadena 23 dies caient en picat, i avui ha baixat dels 1.000 punts, i s’ha situat en 976, però encara es considera de risc altíssim, ja que el llindar de risc alt és de 100 punts. La velocitat de propagació del virus (Rt) puja molt lleugerament, de 0,64 a 0,65, és a dir, que cada cent infectats contagien una mitjana de 65 persones, cosa que indica que l’epidèmia continua minvant. El total de casos confirmats de covid per tota mena de proves ascendeix a 2.365.130, 6.044 dels quals han sigut notificats en les últimes 24 hores. Des de l’inici de la pandèmia han mort oficialment a Catalunya per covid un total de 26.411 persones, 27 de les quals, comunicades en les últimes 24 hores. I la incidència acumulada de positius a set dies per cada 100.000 habitants (IA7) és de 541, mentre que la incidència a 14 dies (IA14) és de 1.556. La positivitat –el percentatge de resultats positius en proves PCR i tests d’antígens– continua baixant lleugerament i s’ha situat en el 13,40%, menys que ahir.