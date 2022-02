La Unió Europea està investigant un brot de salmonel·la que afecta sis països i que està vinculat a ous d’origen espanyol. El Centre Europeu per al Control i la Prevenció de Malalties i l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (ECDC i EFSA) han alertat que la soca, que fins ara registra 272 casos i ha causat dos morts, va en augment i han avisat que, segons la seva investigació, podria estar circulant per més granges, per això consideren que hi ha risc que hi hagi noves infeccions en els pròxims mesos.

França n’ha confirmat 216 casos; Espanya, 22; els Països Baixos i el Regne Unit, 12 cada un; Noruega, set, i Dinamarca, tres. Segons ha informat ‘El País’, d’aquests casos, 25 han requerit hospitalització. I d’aquest total s’han produït les dues morts, una a França i l’altra a Espanya. L’origen de la investigació de les agències europees va arribar a França el setembre del 2021. En aquell moment es va detectar un augment de les infeccions per salmonel·losi. Després de procedir a la seqüenciació, l’anàlisi va determinar que tots els casos estaven relacionats amb la mateixs soca (‘Salmonella enterica’) i la traçabilitat va reduir-la a tres granges de productors espanyols. Cal destacar que la majoria dels casos es van produir en els mesos més calorosos de l’any.