Després de sis onades, amb 10.707.286 casos de contagis i 96.906 morts oficials des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Espanya, roman el misteri de per què algunes persones s'infecten i altres, en contacte amb positius, aconsegueixen lliurar-se i surfejar al virus o, el que és el mateix: són superresistents. Ni l'altíssim índex de contagi de la variant ómicron ha aconseguit infectar-los. Quin és el seu secret?

Els immunòlegs consultats per El Periódico d'España - publicació del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ - parlen d'un grup "molt intrigant" que no arriben mai a tenir PCR positiva ni se'ls detecten anticossos perquè tindrien un grup de cèl·lules T -que són part del sistema immunitari- específiques contra la maquinària de fabricació del virus.

Amb la incidència acumulada a Espanya registrant una forta caiguda -amb dades d'aquest dimarts del Ministeri de Sanitat se situa en els 1.142 casos a 14 dies per cada 100.000 persones-, les comunitats anunciant la fi de les restriccions i un altíssim percentatge de la població immunitzada, el final de la sisena onada sembla cada dia més pròxim. De fet, comunitats com Madrid ja la donen per finalitzada.

I, encara que a un ritme descendent, els contagis continuen succeint-se. És aquí on, en el context d'una sisena onada marcada per una variant altament contagiosa que, durant els últims mesos, ha disparat el número d'infectats a tot el món, sorgeix la pregunta: com és possible que algunes persones, fins i tot d'una mateixa família, s'hagin contagiat i altres hagin sortejat el virus? Què els converteix en tan resistents? Què les fa diferents?

La immunitat innata

La doctora Yvelise Barris, vocal de la Societat Espanyola d'Immunologia (SEI), comença explicant a El Periódico d'España que els especialistes saben que hi ha "unes certes mutacions en alguns gens de la resposta immune innata" que coneixen des que van tenir oportunitat d'anar classificant als pacients. Llavors van veure que hi havia pacients joves que, de forma no habitual, "feien formes greus de la malaltia i que era molt important la part de la resposta innata per a protegir-los d'una forma eficaç respecte al virus". Van determinar que "alguns gens o anticossos indicaven que anaven a anar pitjor i això era bo perquè, si es tenien clars els factors des d'un principi, ens podia ajudar a establir teràpies més eficaces i anar amb compte amb ells".

En segon lloc, la doctora descriu a un grup de població que, malgrat estar en contacte amb el virus, passaven la malaltia "d'una forma molt lleu i, fins i tot, ni s'assabentaven". Aquí, explica, hi havia diverses teories: que la seva resposta immune innata "era molt potent", una cosa habitual en nens o joves que, en una fase de la seva vida amb molta socialització, tenen un sistema "més entrenat" el que explicaria perquè no desenvolupaven símptomes greus del covid-19.

El grup més immigrant

En tercer lloc, la doctora Barris al·ludeix a aquest "grup més intrigant" que, malgrat conviure amb positius no arriben mai a tenir una prova de diagnòstic actiu positiva ni se'ls detecten anticossos per a saber si han passat la malaltia. Al·ludeix a una publicació de finals de 2021 d'un grup de treball -liderat per Antonio Bertoletti, professor d'immunologia en la Universitat de Duke, en la Divisió de Malalties Infeccioses Emergents de Singapur- que estudia "molt profundament" la resposta cel·lular en pacients amb covid.

El grup va realitzar un seguiment de famílies i sanitaris i van trobar persones "que havien conviscut estretament amb positius i no es positivizaban en PCR. Van trobar una cosa molt interessant i és un grup de cèl·lules T -que són part del sistema immunitari- específics contra la maquinària de fabricació del virus (la polimerasa del virus)". La immunòloga indica que els investigadors van presentar el seu treball en l'I Simposi Internacional d'Immunologia i Salut -que es va celebrar a Alacant el desembre passat- i la seva teoria és "molt bonica": les persones que tenen aquestes cèl·lules T serien "uns controladors molt ràpids de la infecció".

La doctora Yvelise Barris indica que en la ponència, els investigadors van enunciar un concepte molt important "que és el d'infecció abortiva: persones que entren en contacte amb el virus però no es positivizan perquè tenen aquestes cèl·lules que el controlen d'una forma molt específica". Indica que és una hipòtesi molt vàlida "perquè unes altres de les línies per a identificar a aquestes persones era que tinguessin immunitat preexistent enfront d'altres coronavirus catarrals". És a dir, hi hauria unes certes persones a les quals aquesta que aquesta pre-immunitat, en veure's en contacte amb el coronavirus, els ajudaria "a tenir aquestes infeccions abortives i això explicaria part del que succeeix en els nens".

Les causes genètiques

En la mateixa direcció, el madrileny Hospital Universitari Infanta Leonor participa en un assaig clínic internacional l'objectiu del qual és la identificació de les claus genètiques o immunològiques que expliquin l'estadi de hiper-immunitat que desenvolupen els pacients enfront del coronavirus. En l'estudi, col·labora el doctor Jesús Troia, del Servei de Medicina Interna, i la recerca s'emmarca dins del consorci internacional COVIDHGE (COVID Human Genetic Effort), liderat pel doctor Jean Laurent Casanova, de la Universitat Rockefeller de Nova York. A Espanya, està coordinat a nivell nacional per Aurora Pujol, investigadora de l'Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (Idibell), a Barcelona.

L'estudi busca analitzar les característiques genètiques d'aquestes persones superresistentes al covid-19 per a tractar de desxifrar el mecanisme cel·lular que les protegeix i, així, poder replicar-lo en fàrmacs per a combatre la malaltia. En el treball participen més de 40 centres investigadors.

Descobrir quin és aquest mecanisme de protecció -és a dir, quines raons genètiques hi ha darrere de la resistència al coronavirus- pot ajudar a dissenyar tractaments farmacològics que ajudin a combatre, o fins i tot evitar, la infecció. La proposta del projecte ha estat publicada en la revista Nature Immunology el passat octubre. En l'actualitat, els investigadors acaben de tancar la fase de reclutament de participants -més de 3.000- i estan processant les dades dels candidats per a començar les anàlisis, expliquen a aquest diari des del Idibell. Els científics esperen tenir els resultats en qüestió de mesos.

Els requisits per a participar en l'estudi eren haver conviscut amb una persona infectada almenys durant tres dies, tenint estret contacte durant un mínim d'una hora al dia, sense utilitzar màscara ni cap altra mesura de protecció. A més, el candidat havia de tenir una prova PCR negativa seguit d'una prova d'anticossos negativa durant les quatre setmanes posteriors, tot acompanyat d'una PCR positiva de la persona infectada. Als participants se'ls va prendre una mostra de sang o saliva per a seqüenciar l'ADN i trobar diferències respecte a les persones que han sofert la infecció.

Las hipótesis

La hipótesis de los investigadores es que la llave que utiliza el virus para entrar en la célula (los receptores celulares del virus) o no se expresa o se expresa de una forma diferente en estas personas en comparación con el resto de la población. Conocer estos determinantes genéticos podría ayudar a explicar no solo por qué algunos pacientes covid-19 desarrollan enfermedad grave, sino también plantear posibles líneas de actuación.

El estudio, titulado "Medicina genómica para identificar los genes de susceptibilidad/causantes de la hiper inmunidad debido a la infección por SARS-CoV-2", comenzó su andadura en mayo de 2020. Con los datos definitivos, el equipo científico quiere avanzar en el desarrollo de tratamientos contra el covid. Localizar esos cambios en el ADN en genes que facilitan la entrada del virus a las células o las primeras fases de multiplicación viral, permitiría diseñar medicamentos específicos para la enfermedad.