Un cop acabat el 2021, l’Àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà ha fet balanç de l’organització dels tallers de memòria i gimnàstica als municipis de l’Alt Empordà.

En el cas dels tallers de memòria, s’han organitzat 41 tallers de memòria a 33 municipis, amb un total de 418 participants. La gran majoria han estat dones, amb una mitjana d’edat de 76 anys. A més, l’Equip d’Atenció a les Famílies i Envelliment actiu ha proporcionat materials a 18 persones més, per poder fer les activitats dels tallers a casa, ja sigui per correu o per whatsapp. Aquests mateixos materials s’han posat a disposició dels ajuntaments per fer-los arribar a veïns i veïnes que no poden assistir presencialment als tallers, o que prefereixen fer les activitats des del seu domicili.

Pel que fa als tallers de gimnàstica, se n’han celebrat 16, a 14 municipis, i amb un total de 176 participants. La majoria també han estat dones, i en aquest cas la mitjana d’edat de les participants ha estat de 72 anys.

Al marge de l’anàlisi quantitativa, cal destacar la importància de la recuperació de la presencialitat. Tant les persones participants com les professionals han agraït poder fer les activitats presencialment, per primer cop durant la pandèmia. Cal recordar que el col·lectiu de les persones grans ha estat dels més castigats pel que fa a l’aïllament social.

Per a aquest 2022, es preveu recuperar l’edició de primavera dels tallers. En aquests moments, hi ha previstos per a la primavera 33 tallers de memòria en 28 municipis, i per a la tardor 30 tallers més, en 26 municipis. Pel que fa als tallers de gimnàstica, n’hi ha 19 de previstos a la primavera, en 16 municipis, i 15 més a la tardor, en 13 municipis.

Es poden consultar municipis i horaris on faran els tallers al web del Consell Comarcal o amb l’ajuntament. Per aquells que no puguin assistir als tallers, però volen comptar amb els materials, tant en versió online com en paper, poden contactar amb l’ajuntament o amb el Consell Comarcal (659 68 30 70 / serveisadomicili@altemporda.cat).