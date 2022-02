Un grup d’investigadors catalans ha demostrat que la dieta rica en glucosa accentua l’efecte de la quimioteràpia amb cisplatí, la més comuna contra els tumors sòlids, i que la dopamina protegeix davant els efectes neurotòxics del tractament.

Científics de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) han utilitzat un model de cuc de terra, anomenat C. elegans, per estudiar els mecanismes d’adquisició de resistència a la quimioteràpia amb cisplatí i buscar noves vies per evitar-lo, han explicat aquest dimarts els dos centres en un comunicat.

La quimioteràpia amb cisplatí és la més comuna i la més eficaç per tractar tumors sòlids, no obstant, els efectes adversos associats, en especial el seu potencial neurotòxic i les resistències al tractament que poden desenvolupar les cèl·lules tumorals, fan augmentar el fracàs de la teràpia i, en conseqüència, la mortalitat.

Tumors sòlids

El treball, publicat a la revista Disease Models&Mechanisms, obre la porta a millorar l’efectivitat de la quimioteràpia amb cisplatí, que en moltes ocasions els oncòlegs es veuen obligats a reduir la dosi o fins i tot parar a causa de la seva toxicitat.

«Els nostres resultats suggereixen explorar l’ús de dopamina o derivats per mitigar els efectes neurotòxics d’aquesta quimioteràpia. Això permetria mantenir les dosis desitjades de cisplatí i augmentar l’eficàcia del tractament contra els tumors sòlids», ha afirmat la primera autora del treball, Carmen Martínez-Fernández.

El cuc de terra C. elegans és àmpliament utilitzat en la investigació biomèdica perquè, malgrat ser molt simple i petit, té la majoria de les estructures dels animals més complexos, comparteix moltes de les vies metabòliques i, a més, un 40% del seu genoma comprèn gens homòlegs als humans.