La plataforma digital La Meva Salut ha sumat 4.285.545 nous usuaris el 2020 i el 2021, anys marcats per la pandèmia de la covid-19. Actualment, en té 5.279.688, segons dades facilitades per Salut a l'ACN. Això significa que el nombre d'usuaris s'ha multiplicat per 5,3 respecte a abans de la covid-19. El 2019, l'eina va registrar 257.715 nous usuaris; el 2020, 1.469.323 i el 2021, 2.816.222, deu vegades més que dos anys enrere. Darrere aquest increment, hi ha les noves funcionalitats de l'eina derivades de la pandèmia, com la possibilitat de visualitzar els resultats de PCR i tests d'antígens; la tramitació de la baixa o la possibilitat d'obtenir el certificat digital europeu de vacunació, així com la programació de cites per motius.

També s'ha simplificat el procediment per donar-s'hi d’alta mitjançant un formulari telemàtic, mentre que abans calia anar al CAP. "En el moment de l’inici de la pandèmia es fa evident l’oportunitat que suposa disposar d'un accés directe amb els professionals de l'equip d'Atenció Primària”, explica la responsable d'Atenció a la Ciutadania de la Regió Sanitària Catalunya Central, Rosa Aguilera, en declaracions recollides en un comunicat. Aguilera també destaca que el 2019 ja s'havien fet campanyes per donar a conèixer la plataforma. A Barcelona, hi ha un 71% de la població assegurada registrada a La Meva Salut i és la regió amb un percentatge més elevat; la segueixen la de Tarragona i la de la Catalunya Central (66%), segons dades de Salut. La Meva Salut és l'espai personal que facilita als usuaris la gestió de la informació mèdica i la comunicació amb l'equip d'Atenció Primària. Així, permet la consulta d'informes i diagnòstics clínics; l'obtenció de resultats de proves i l’accés al pla de medicació vigent, que genera una recepta electrònica per anar directament a la farmàcia. Una funcionalitat clau és l'eConsulta, que permet fer consultes als professionals sanitaris de referència.