El Departament de Salut aposta per retirar les quarantenes generalitzades a les escoles la setmana del 21 de febrer i la retirada de la mascareta a l'interior abans d'acabar el segon trimestre. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha dit en declaracions a TV3 que el tema de les quarantenes s'ha d'acabar d'analitzar tant a l'Estat com en el si del Govern però que el "raonable" seria posar-hi fi aquella setmana. "Sempre millor dilluns que dimarts", ha dit el conseller. Pel que fa a la retirada de la mascareta, serà gradual, començant pels grups més petits, 1r i 2n de primària, i de manera "escalonada" observant com evoluciona la situació cada 10 o 15 dies. En adults, "haurà de passar l'hivern", ha dit Argimon.