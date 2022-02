El Grup Iris arrenca el mes de febrer amb l’organització de diferents tallers «que tenen com a objectiu aprendre a ser més conscients de la nostra alimentació i conèixer les propietats de diferents aliments, per així fer-ne un ús més conscient de cara a la prevenció i millora de diferents afeccions o malalties» expliquen les organitzadores. L’activitat, que es farà online, es podrà seguir aquest dimecres a partir de dos quarts de sis de la tarda a càrrec de la dietista Pilar Sala.

Durant els tallers, s’explicarà com «una alimentació basada en aliments poc manipulats i frescos farà que ens sentim amb més energia, que no una dieta basada en farines blanques, sucres i additius químics. També es coneixeran com poden ajudar alguns superaliments i complements nutritius en diferents moments de la nostra vida». Finalment, es proposaran receptes senzilles i pràctiques per ajudar a cuinar en el dia a dia. Les inscripcions al taller es fan a través del web de l’entitat.