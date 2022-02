Tots els indicadors epidèmics continuen millorant a Catalunya, on els contagis han baixat dels 100.000 setmanals per primera vegada des del 20 de desembre, i la velocitat de propagació (Rt) del virus es manté en la mínima de tota la crisi, amb 0,63 –cada 100 infectats contagien una mitja de 63 persones–.

Segons les dades actualitzades aquest dimarts pel Departament de Salut, hi ha 2.727 persones ingressades per covid als hospitals, 89 menys que ahir, 396 de les quals, dues més que la vigília, estan greus a les ucis, 266 intubades i 17 amb ECMO (respiració extracorpòria), el mateix número de greus que hi havia el 26 de desembre.

13 dies amb el risc de rebrot caient

El risc de rebrot (EPG), indicador que mesura el creixement potencial de l’epidèmia i que va arribar el passat 16 de gener al màxim des de l’inici de l’emergència sanitària, amb 6.903 punts, fa 13 dies consecutius que cau en picat, i avui s’ha situat en 2.280 punts, 213 menys que dilluns.

La caiguda dels contagis ja està normalitzant la situació dels ambulatoris, que ahir van atendre un total de 37.908 pacients de covid, gairebé la meitat que dilluns de la setmana anterior.