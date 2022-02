La biblioteca de la Facultat d’Infermeria de Girona va acollir, dissabte passat, la presentació de La Ponsètia, una fada amb colitis ulcerosa. Aquest és un conte solidari de Girasol Edicions destinat a donar suport econòmic a l’Equip d’Investigació de l’Hospital Josep Trueta de Girona, que cerquen una cura per les MII (Malalties Inflamatòries Intestinals). Bel Bellvehí Negre, la contacontes, va explicar la història de superació del personatge a la mainada, mentre que la periodista i psicòloga infantil Mar Casas va presentar el conte amb la intervenció de l’autora, la poeta Montse Cufí juntament amb el digestòleg Xavier Aldeguer i ACCU Catalunya (Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya).

El conte es pot comprar a paper a la llibreria La Ploma Carme Heras Isach i a La Bookman, de Figueres; a la Llibreria Geli, de Girona; a la Llibreri l’altell i a la llibreria forum, de Banyoles. El mateix dissabte dia 5 es va presentar i estrenar la web de Girasol Edicions –www.girasoledicions.com– dissenyada per 19 estudi creatiu, on es pot adquirir el conte en format ebook. El conte de la Ponsètia està disponible en català i anglès i més endavant ho estarà en francès. A la mateixa web, a banda de poder adquirir l’ebook, es poden fer donacions per a la causa.