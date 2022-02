La velocitat de propagació (Rt) del coronavirus òmicron ha caigut a Catalunya fins al 0,63 –cada 100 infectats contagien una mitjana de 63 persones–, que és la més baixa en els dos anys de pandèmia, superant el 0,64 que es va registrar el 29 d’abril del 2020, després del dur confinament de la primera onada.

Aquesta reducció en la velocitat de transmissió del virus ha provocat que en els últims set dies s’hagin diagnosticat 108.029 casos de covid, la meitat que fa 15 dies, tot i que encara moren a Catalunya 223 persones per covid a la setmana, una mitjana de 32 al dia.

2.816 d’ingressats

Segons les dades actualitzades aquest dilluns pel Departament de Salut, hi ha 2.816 persones ingressades per covid als hospitals, 69 més que ahir, de les quals 394, sis menys que la vigília, estan greus a les ucis, 286 d’elles intubades i 17 amb ECMO (respiració extracorpòria), el mateix nombre de greus que hi havia el 26 de desembre.