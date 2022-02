Fa dècades que una variant altament virulenta del virus de la immunodeficiència humana circula pels Països Baixos sense que ningú se n’adonés de la seva presència. Aquest és l’excepcional i sorprenent anunci que aquest dijous ha donat a conèixer un equip internacional d’investigadors a través de la revista científica ‘Science’. La troballa, descrita en un extens article, descriu el cas d’un centenar de pacients infectats amb aquest subtipus del virus, que destaca per «càrregues virals excepcionalment altes, una ràpida disminució de les cèl·lules T i una infectivitat més gran».

L’anàlisi suggereix que aquest llinatge emergent del VIH probablement va sorgir cap a l’any 2000, just durant el canvi de mil·lenni, però que ha passat diverses dècades amagat al radar dels científics. La variant ha sigut batejada com a «variant VB» i, per ara, els experts argumenten que la constel·lació de mutacions que presenta en el seu genoma és tan complexa que «dificulta discernir els mecanismes que provoquen la seva elevada virulència». Les primeres anàlisis d’aquest llinatge apunten a canvis significatius en almenys 300 aminoàcids, pel que sembla que el patogen ha fet un ‘salt evolutiu’ important amb aquest nou llinatge.

«Observar l’aparició d’un llinatge VIH més virulent i transmissible no suposa una crisi de salut pública», aclareix el científic Joel Wertheim en un article complementari que acompanya la presentació de la troballa. «No oblidem la reacció exagerada que va provocar el descobriment de la ‘súper sida’, el 2005, quan es va donar l’alarma sobre una infecció per VIH resistent a múltiples fàrmacs que progressava ràpidament a Nova York i que finalment es va restringir a només un individu», matisa l’expert.