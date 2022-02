De sobte comencem a tenir dificultats per a obrir un pot o una llauna. Ens molesta la base del polze i sentim que manquem de força a la nostra mà. La raó? Tenim rizartrosi.

Una patologia de la mà que és irreversible i que cada vegada és més freqüent a causa de l'ús excessiu de mòbils, tauletes i consoles de jocs.

El doctor Damián Gómez Hernández, director de la Unitat de Cirurgia de la Mano Vithas Madrid Aravaca, explica que la rizartrosi, una forma d'artrosi que afecta el polze de la mà, més concretament a l'articulació trapezi-metacarpiana. I explica:

«Aquesta patologia, en general, té un pronòstic desfavorable, ja que és una malaltia irreversible que tendeix a empitjorar contínuament».

Primers símptomes de la rizartrosi

Els primers símptomes que ens poden alertar d'una possibles rizartrosis són:

El dolor i inflamació en la base del polze.

Dificultat per a realitzar gestos manuals quotidians, com, per exemple, obrir una llauna.

Sensació de rigidesa en l'articulació trapezi-metacarpiana.

Producció de sorolls anòmals durant el moviment de la mà.

Segons l'especialista, la rizartrosi és més freqüent entre les dones, «no obstant això, l'any 2021 hem tingut una major presència de pacients masculins en les consultes».

I a més està experimentant un canvi qualitativament important:

«L'edat mitjana dels afectats se situa entre els 50 i els 60 anys, però en l'última dècada hem vist que cada vegada es presenta a edats més primerenques».

Tractament conservador

Una de les primeres opcions que ofereixen els especialistes en traumatologia és l'ús de fèrules, amb l'objectiu d'immobilitzar el dit polze.

Aquesta solució ortopèdica pot ser complementada amb la presa d'antiinflamatoris no esteroidals o infiltracions de corticoides o d'àcid hialurònic.

Tractament quirúrgic: artroplàstia

Quan les teràpies més conservadores no aconsegueixen mitigar els símptomes, especialment el dolor, la millor opció és l'artroplàstia.

Es tracta d'una intervenció quirúrgica l'objectiu de la qual és substituir l'articulació trapezi-metacarpiana per una pròtesi Touch dual mobility.

Aquesta tècnica és una de les especialitats de la Unitat de Cirurgia de la Mano de Vithas Madrid Aravaca. Especialment del Dr. Gómez, qui ha col·locat més de 200 d'aquests implants «amb resultats excel·lents». I ell l'explica amb claredat:

«Es tracta d'un implant d'última generació que elimina el dolor, aporta estabilitat a aquesta articulació i conserva tota la seva mobilitat, afavorint la incorporació a la vida rutinària del pacient en un temps extremadament precoç»

L'ús excessiu de dispositius mòbils augmenta les patologies de la mà

Precisament, segons el doctor Gómez, el protagonisme de les noves tecnologies en la societat, així com un canvi generacional en el maneig del polze per l'ús exagerat i incontrolat de dispositius mòbils, «ha derivat, a nivell traumatològic, en un augment de patologies de la mà, el canell i cervicals, provocades per postures inadequades en la utilització d'ordinadors, tauletes o consoles, entre altres».

Tot i que aquest ús és molt freqüent en totes les poblacions de qualsevol edat, «l'ús sense un control adequat en el cas dels joves universitaris, els de batxillerat, i fins i tot més joves, per la utilització de videoconsoles, per exemple, pot generar efectes negatius, sobretot a nivell musculoesquelètic», assegura l'especialista.

En aquest sentit, assenyala que dues de les regions més afectades són la mà i el canell. «Tenim joves que acudeixen a consultes de cirurgia de la mà del nostre hospital per patologies com la tenosinovitis de DeQuervain».

Es tracta d'una lesió dolorosa que afecta els tendons del canell.

Però no és l'única patologia derivada de la nostra dependència de la tecnologia mòbil.

Una altra de les principals afeccions derivades de l'ús exagerat i incontrolat dels dispositius mòbils és la rizartrosi incipient.

Per tractar aquestes malalties, el doctor Gómez apunta que en la majoria dels casos es recorre a la immobilització, als medicaments antiinflamatoris, així com a sessions de fisioteràpia.

«És important explicar a aquests pacients que el dolor no controlat i la progressió a la cronicitat d'aquestes lesions comporta prendre altres mesures, com és el tractament quirúrgic».