El govern espanyol plantejarà un permís de set dies remunerat per tenir cura de familiars. Aquesta mesura s'inclourà en la futura llei de famílies, segons ha explicat aquest dijous la ministra de Drets Socials, Ione Belarra. La ministra ha apuntat que cal "aprendre" de les lliçons de la covid i, al mateix temps, homologar-se a altres països de la Unió Europea (UE). L'objectiu és que el permís sigui d'un "mínim" de set dies i estigui "100% remunerat". El projecte vol incloure també una renda de criança, una prestació universal per als infants que suposi un "recurs extra" que doni més suport a la criança i permeti lluitar contra la desigualtat.

Belarra ha avançat aquests aspectes del projecte durant la jornada "Una llei per a protegir a totes les famílies". Durant la mateixa s'ha presentat el llibre blanc que ha de ser el full de ruta de la futura norma. La ministra ha afirmat que li l'objectiu és que la llei arribi al consell executiu en els propers mesos.

Ha dit també que el que es vol aconsegir és que tenir una família a Espanya sigui "una miqueta més fàcil". Ho vol fer tornant temps a les famílies i és que Belarra ha reconegut que fan falta més polítiques de conciliació a Espanya i més coresponsabilitat de l'estat.

Reconeixement de tots els models de família

Més enllà d'aquestes mesures, la norma vol reconèixer "tots els models de família" i millorar la seva protecció social. Belarra ha apuntat que s'han fet avenços legislatius al respecte però "massa parcials" i ha assegurat que es treballa perquè totes estiguin reconegudes i protegides.

Al mateix temps, ha dit que calen mesures per garantir que un infant té les mateixes oportunitats independentment de les condicions socioeconòmiques de la seva família. Per això, es vol promoure també una renda de criança universal per als menors.

De la seva banda, la ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha lamentat que el model econòmic i social viu d'"esquenes" a la realitat que suposa que les dones suporten majoritàriament les tasques de cura. "Aquesta situació ja no dona més de si", ha alertat. Per això, ha assegurat que es treballarà perquè l'estat es faci coresponsable amb un sistema estatal de cures i per ser avantguardes en la incorporació de noves polítiques a Europa.