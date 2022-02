La bona salut és un concepte tant ampli com difús. Si bé, encara que no existeix una ciència exacta per calibrar aquest llindar, hi ha quatre aspectes que poden ajudar-nos a fer-nos una idea. Això és el que ha publicat en un dels seus vídeos «Farmacèutic Fernández», un apotecari que s'ha fet popular mitjançant les xarxes socials pels seus consells sobre salut. En aquest cas, en el vídeo revela un senzill truc per calcular l'estat de salut des de quatre punts: equilibri, pes, flexibilitat i potència muscular. La «prova» és molt senzilla, ja que només requereix aixecar-se i asseure's d'una cadira. Consisteix a asseure's amb les cames creuades sense recolzar res més que les mateixes cames i, posteriorment, aixecar-se utilitzant solament força de les cames.

Si l'exercici és perfecte, la puntuació total és de 10 punts. Es perd un punt cada vegada que es recolza alguna part del cos en pujar o en baixar que no siguin els peus -genoll, mà, avantbraç o lateral de la cama-. Es resten també 0,5 punts si es perd l'equilibri en asseure's i un altre punt en aixecar-se. Encara que depèn de l'edat i el sexe, l'ideal és treure entre un 8 i un 10. Segons comenta el farmacèutic en un dels seus vídeos, la gent que va treure menys d'un 6, va tenir el doble de probabilitat de morir en els sis anys següents; i els que van treure menys de tres, fins a cinc vegades més.