La Societat de Salut Pública de Catalunya i les Balears (SSPCiB) ha demanat que les mesures d'aquesta "nova fase" de la pandèmia reforcin tant l'atenció primària com la vigilància epidemiològica, en un comunicat aquest dijous.

Ha considerat que les mesures, "en el que sembla un canvi de gestió de la pandèmia, siguin prudents i progressives, evitant parlar d'una gripalització de la covid", perquè creuen que pot portar a una banalització dels efectes de la pandèmia.

En aquest sentit, han apostat per una vigilància epidemiològica robusta, alhora que consideren "adequat plantejar una modificació de l'estratègia de rastreig intentant-la limitar progressivament".

Per la SSPCiP, malgrat que s'aposti per una coordinació amb la primària, "ha de poder recuperar el seu rol" -el control de malalties no transmissibles i treball comunitari-, i per això, diuen, cal dotar-la de més recursos, fer canvis estructurals i garantir l'estabilitat del personal.

Els experts també han reclamat que les pròximes decisions es comuniquin amb "precisió i honestedat" perquè pronostiquen que tindran un criteri més polític que sanitari d'acord amb l'actual context de la pandèmia, segons la institució.