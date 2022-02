Científics i enginyers de la Universitat de Granada (UGR) han desenvolupat i avaluat una mascareta FFP2 intel·ligent que avisa l’usuari a través del seu telèfon mòbil quan se superen els límits de diòxid de carboni (CO2) permesos dins d’ella.

Aquest avenç científic posa solució a un dels problemes que van sorgir en començar a fer ús de les mascaretes a l'inici de la pandèmia: conèixer el nivell de CO2 que els ciutadans inhalen dins la seva mascareta. I és que quan s’utilitzen mascaretes tipus FFP2 es produeix una concentració de CO2 entre la cara i la mascareta superior a l’ambiental a causa del gas exhalat durant la respiració, la reinhalació del qual provoca efectes adversos per a la salut, fins i tot en persones sanes, com malestar, mal de cap, fatiga, dispnea, marejos, sudoració, augment de la freqüència cardíaca, debilitat muscular i somnolència.

«Des de la declaració de pandèmia mundial per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) a causa de la propagació de la covid-19, l’ús universal de mascaretes s’ha recomanat o imposat a la població en general, en un esforç per prevenir la ràpida propagació del SARS-CoV-2. Sense perjudici de l’evidència generalitzada a favor de les mascaretes per reduir la transmissió comunitària, també existeix un ampli acord sobre els possibles efectes adversos causats pel seu ús prolongat, principalment com a conseqüència de l’augment de la resistència respiratòria i la reinhalació del CO2 situat en aquesta regió interior de la mascareta», assenyalen els autors d’aquesta investigació.

La mascareta FFP2 intel·ligent dissenyada a la UGR permet determinar en temps real, mitjançant un telèfon mòbil, el diòxid de carboni reinhalat. Aquest mètode suposa, segons els seus creadors, un avenç significatiu com a sistema vestible caracteritzat pel seu baix cost, escalabilitat, fiabilitat i confort per al monitoratge de magnituds d’interès per a la salut.

Aquest treball, publicat a la prestigiosa revista ‘Nature Communications’, ha sigut realitzat per l’equip d’investigació multidisciplinària ECsens entre els departaments de Química Analítica i Electrònica i Tecnologia dels Computadors de la UGR, que han desenvolupat un sistema de detecció portàtil en temps real i sense bateria per a la mesura del CO2 gasós en l’esmentat volum interior de la mascareta.

Sensors a la mascareta

Si bé les mascaretes estàndard simplement actuen com a filtres d’aire per a les vies nasal i/o bucal, la integració de sensors per mesurar paràmetres d’interès es considera un valor afegit per millorar el seu ús i efectivitat, creant un nou paradigma de mascaretes intel·ligents.

«El sistema que proposem consisteix en la inclusió, dins d’una mascareta FFP2 estàndard, d’una etiqueta flexible composta per un sensor de CO2 nou de desenvolupament propi al costat de tota l’electrònica de processament del senyal. Tots dos s’han imprès en un substrat polimèric lleuger i flexible, conformant el que denomina una ‘etiqueta sensorial’, sense originar cap malestar per a l’usuari», destaquen els autors.

L’etiqueta fabricada no utilitza bateries, perquè s’alimenta de forma sense fil amb l’enllaç de comunicació NFC (el que s’utilitza per al pagament sense fil, per exemple) d’un telèfon intel·ligent mitjançant una aplicació d’Android.

L’esmentada ‘app’ també s’utilitza per al processament de dades, la gestió d’alertes i la visualització i l’intercanvi de resultats. Els científics de la UGR han realitzat proves preliminars d’aquesta mascareta intel·ligent amb subjectes, tant amb activitat sedentària com durant la realització d’exercici físic.

«Els nostres resultats, que estan en línia amb assajos clínics previs, proporcionen valors de CO2 entre el 2% durant activitats sedentàries fins a valors màxims de gairebé un 5% durant exercici físic d’alta intensitat. Aquests valors són significativament més grans al rang de CO2 que es tenen en atmosfera oberta o ambients típics de treball considerats saludables», afegeixen.