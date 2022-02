Aquest matí s'ha inaugurat el nou TAC del servei de Radiologia de l'Hospital de Figueres, en el que ha participat el conseller de Salut, Josep Maria Argimon. L'acte ha comptat amb l'assistència del director gerent de la Fundació Salut Empordà, Martí Ferrer, la presidenta del Patronat de la Fundació Salut Empordà i alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, i el gerent de la Regió Sanitària Girona, Miquel Carreras.

La substitució del TAC es devia a l'antiguitat de l'anterior, uns 14 anys, i per les avantatges i beneficis que proporcionarà el nou. Es tracta d’un aparell d’última generació, més modern, amb una millor qualitat d'imatge que permet dur a terme exploracions més complexes i que comporta una radiació meno pel pacient. El nou TAC ha tingut un cost de 721.000 euros.

L'obra s'ha fet gràcies a la subvenció PERT (Programa de suport específic de renovació tecnològics) atorgada pel Servei Català de la Salut, que l'ha finançat amb 504.700 euros. Es tracta d'una línia d'ajuts destinada a donar suport a la renovació tecnològica i millorar l'eficiència de la prestació assistencial de les entitats proveïdores del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT), del qual forma part la Fundació Salut Empordà (FSE). La resta de pressupost l'ha aportat la Fundació Salut Empordà.

Les obres van començar el 16 de novembre i es van acabar la setmana passada. L'instal·lació inclou la substitució de la màquina i l'actuació a la sala del TAC per adaptar-la a les exigències del nou aparell. Així, l'estança s'ampliarà, es modifiquen les sales adjacents i també l'espai on opera el tècnic. A més, s'aprofita per a construir un lavabo al costat de la zona de la Ressonància magnètica.

Durant la seva intervenció, el conseller Argimon ha ressaltat que les actuacions fetes a Figueres "són sens dubte millores substantives en l'atenció a les persones i la capacitat de resolució de l'hospital". Per altra banda, la presidenta del Patronat de la Fundació Salut Empordà i alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó ha agraït "la feina que han estat fent les professionals de l'Hospital de Figueres per garantir, a vegades amb molt pocs recursos, que siguem al màxim de ben atesos". Finalment, el director gerent de la FSE, Martí Masferrer, ha agraït al Departament de Salut haver rebut aquesta subvenció PERT, perquè "per un centre comarcal, disposar d'un TAC d'última generació i d'una inversió de més de 700.000 euros és sempre una bona notícia".