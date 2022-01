La corba epidèmica de la sisena onada cau en picat i, per segon dia consecutiu, la velocitat de propagació ja és menor d’1, així que el virus es retreu a un ritme del 20% setmanal, tot i que els hospitals encara continuen sumant ingressos per covid i han superat els 3.000 pacients hospitalitzats per la malaltia.

Segons les dades actualitzades aquest dilluns pel Departament de Salut, avui hi ha 3.042 persones ingressades per covid als hospitals, 100 més que ahir, de les quals 463, igual que la vigília, estan greus a l’uci, 301 d’elles intubades i 23 amb ECMO (respiració extracorpòria). 600 punts menys de risc de rebrot El risc de rebrot (EPG), indicador que mesura el creixement potencial de l’epidèmia, que va arribar el 16 de gener al màxim de l’epidèmia amb 6.903 punts, fa cinc dies que cau en picat, i avui s’ha situat en 4.965 punts, 600 menys que ahir.