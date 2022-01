T'has fet alguna vegada les proves de l'al·lèrgia? Aquestes nombroses burxades al braç després de les quals has d'esperar una estona a veure com varia?

No seria estrany, perquè segons les últimes dades facilitades per la Societat Espanyola d'Al·lergologia i Immunologia Clínica, a Espanya entre un 20 i un 25% de la població pateix algun tipus d'al·lèrgia.

I alguns estudis indiquen que aquests percentatges no deixaran de pujar en un futur.

Quan es fan les proves de l'al·lèrgia?

Parlem d'al·lèrgies a aliments, medicaments, pòl·lens, insectes...

La llista és llarga, i una de les maneres de determinar quina substància és la que ens està provocant aquesta reacció al·lèrgica, són les proves que es realitzen a la pell.

I quan es fan aquest tipus de proves? Per a quines al·lèrgies estan indicades? Com es fan? Em farà mal fer-me-les?

Són algunes preguntes que qualsevol de nosaltres ens podem fer si el nostre metge determina que ha arribat l'hora de sotmetre'ns a un estudi al·lergològic.

I ningú millor per a respondre a aquestes qüestions que els experts de la Societat Espanyola d'Immunologia Clínica, Al·lergologia i Asma Pediàtrica (SEICPA).

Per a què serveixen?

Tal com assenyalen els immunòlegs, aquest tipus de proves a la pell permeten esbrinar si el pacient té anticossos IgE específics davant la substància o al·lergogen provat.

Si els té, es considera que aquesta persona és al·lèrgica a la substància en qüestió. En cas que no hi hagi ni rastre d'aquests anticossos, és que no hi ha al·lèrgia.

Com es fan?

Aquest tipus d'estudi al·lergològic es realitza al braç, encara que també es pot fer a l'esquena.

L'al·lergòleg posarà una gota de cada al·lergogen sospitós al llarg del braç.

A continuació, erosionarà lleument amb un punxó amb un mil·límetre de punta la zona on ha caigut cada gota.

Ara toca esperar uns 15 o 20 minuts per a veure com reacciona la pell a cada al·lergogen.

Si s'enrogeix i/o s'infla la zona de manera clara, es considera que aquesta substància en concret està provocant una al·lèrgia.

Què són el sèrum i la histamina?

Ja coneixem, gràcies als tests d'antígens de la Covid-19, la qual cosa són les marques de control en aquesta mena de proves.

En el cas de les proves cutànies d'al·lèrgia es posen 2 proves de control o testimonis, tal com expliquen des de la SEICAP.

«Es fan amb sèrum salí i amb histamina. La prova del sèrum no ha de donar reacció (prova negativa), i la d'histamina sí que ha de donar una pàpula (prova positiva). Si no és així, les proves no són vàlides».

En el cas que el sèrum donés positiu i els al·lergògens també, «no pot determinar-se que realment sigui per al·lèrgia» sinó per un excés de sensibilitat del pacient.

A aquest resultat se'l denomina «fals positiu».

En el cas de la histamina passa una cosa semblant. Es tracta d'una substància que provoca reacció siguem al·lèrgics o no.

Així que, quan aquesta reacció no es produeix «és que la pell no està responent bé, i pot ser que tampoc respongui davant les substàncies que li causin al·lèrgia. Aquest resultat es diu fals negatiu».

Fa mal?

No. Poden molestar si donen reacció els al·lergògens, però no fan mal.

Això sí, si parlem de nens potser alguna cosa sí que es queixen, però més per la por que perquè realment els faci mal.

A quina edat poden fer-se?

No hi ha edat màxima ni mínima.

És més, els immunòlegs de la SEICAP assenyalen que «hi ha una falsa creença que no poden fer-se fins als tres anys o més, però no és cert».

«Es poden fer a qualsevol edat, i s'han de fer quan hi hagi alguna sospita justificada».

Quines al·lèrgies s'estudien en aquestes proves cutànies?

La substància a analitzar dependrà de cada pacient. «És a dir, no es fan proves i automàticament donen el resultat de totes les coses a les quals es té al·lèrgia. S'estudia cada al·lergogen de manera individual», expliquen des de la SEICAP.

Normalment, el que es fa és provar amb els al·lergògens més habituals. Si se sospita que els problemes pots derivar-se d'una altra substància no tan usual també es pot incloure.

Si creiem que alguna cosa en concret ens està provocant una reacció al·lèrgica hem d'informar l'especialista en al·lergologia abans de realitzar la prova perquè aquest inclogui la substància i comprovar-ho.

Com es valoren les proves de la pell?

«Es valora la grandària de la pàpula, és a dir, la inflor.

Es valora tant l'amplària per si mateixa com comparant-la amb la histamina.

Perquè sigui positiu se sol exigir una amplària mínima de tres mil·límetres.

La grandària varia des de tot just perceptible a 2 o 3 centímetres, amb formes molt irregulars».

Poden algun fàrmac alterar el resultat de les proves?

Sí. Això ocorre. Alguns medicaments poden modificar el resultat de les proves cutànies, de manera que no servirien.

Entre els fàrmacs que més alteren els resultats d'aquesta mena d'estudis d'al·lèrgia estan per descomptat els antihistamínics «que s'usen per a l'al·lèrgia, catarros, picors, símptomes gripals, per al mareig, per a dormir, etc. Cal intentar evitar-los des de set dies abans», expliquen els immunòlegs.

Per això és important que abans de fer aquestes proves, s'informi l'especialista sobre tots els medicaments que s'estan prenent.