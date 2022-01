Els visitants de les residències geriàtriques hauran de seguir presentant una declaració responsable per accedir als centres, segons ha informat el Govern. És l'adaptació del protocol a les noves restriccions que han entrat en vigor aquesta mitjanit, i que eliminen l'obligatorietat de presentar el certificat covid.

A la declaració responsable el visitant afirma que no ha presentat símptomes relacionats amb la covid-19 els darrers 14 dies. Durant les visites caldrà com a mínim l'ús de la mascareta quirúrgica -preferiblement FFP2- i la resta de mesures preventives com el rentat de mans, la distància de seguretat i la ventilació dels espais.

Alhora es recomana als no vacunats que es facin un TAR abans de visitar un usuari.