Com aprimar-te cinc quilos en una setmana sense efecte rebot? Constància, hàbits saludables i exercici són la base de qualsevol dieta eficaç. Existeixen, en paral·lel, diferents mètodes i guies per aconseguir aquests objectius. Fiona Kirk, és una nutricionista britànica famosa per elaborar una dieta saborosa que permet aprimar-te 5 kg a la setmana. Va publicar moltes variacions del menú en el seu llibre '2 Weeks in the Fast Lane' on assegura que la clau per perdre pes és menjar els aliments adequats i seguir unes pautes concretes. L'especialista ofereix consells per no fracassar pel camí i abandonar el propòsit. Assegura que canviant tot el que es consideri en una setmana podràs aprimar-te fins a 5 quilos de pes, 2 de greix i baixar centímetres dels teus malucs, cuixes i ventre ràpidament.

Els 9 consells que t'ajudaran a aprimar-te Menjar ou cuit a mig matí: Sacien, tenen proteïna i són baixos en greix. Berenar fruits secs, llavors i fruita: Aporten energia i són saludables. Beure aigua abans dels menjars i berenars: Mitiguen la fam. Esmorzar llenties i mongetes: omplen fins al següent àpat. Abandonar les begudes light: disparen les ganes de prendre sucre. Condimentar amb curri: les espècies picants incrementen la calor del cos, fent així que cremem més calories. Beu cafè: augmenta la teva taxa metabòlica i condueix al cos a utilitzar més greix emmagatzemat per generar energia. Dormir entre set i vuit hores per nit: ajuda a regular els nivells de sucre a la sang i a mantenir la fam i les hormones de la gana en equilibri. Vitamina D: l'obtindràs del sol. Augmenta la crema de greix. Què beure L'aigua és la beguda fonamental en tota dieta Aigua mineral .

. Tes : negre, blanc, vermell, verd, 'matcha', 'chai', kombutxa (sense sucre).

: negre, blanc, vermell, verd, 'matcha', 'chai', kombutxa (sense sucre). Aigua de coco : afegir gel, flocs de coco i una mica de suc de llima.

: afegir gel, flocs de coco i una mica de suc de llima. Suc de fruites fresques diluït amb aigua .

. Suc de verdures fresques. Propostes de menú El primer que s'ha de fer cada matí: convé beure en dejú una tassa petita de cafè sol (sense llet ni sucre) i després fer de 30 a 45 minuts d'exercici, preferiblement a l'aire lliure. Per acabar, ingerir una tassa de suc de llimona calenta amb gingebre (2 cullerades d'aquesta fruita espremuda, gingebre ratllat, sal marina i una cullerada de mel). Quant als menjars, s'ha de triar una opció de plat a cada àpat. Esmorzar: Ous regirats amb pa torrat (2 ous en una llesca gruixuda de pa torrat i mantega germinada de llavors).

(2 ous en una llesca gruixuda de pa torrat i mantega germinada de llavors). Pernil, ou i tomàquet (1 tomàquet i mig, 2 rodanxes de pernil serrà i un ou saltat en oli d'oliva lleuger).

(1 tomàquet i mig, 2 rodanxes de pernil serrà i un ou saltat en oli d'oliva lleuger). Alvocat. Dinar: Pa cruixent amb formatge cremós de cabra, puré d'alvocat o tomàquet o hummus, cogombre en rodanxes, pastanaga crua ratllada i pinyons torrats.

amb formatge cremós de cabra, puré d'alvocat o tomàquet o hummus, cogombre en rodanxes, pastanaga crua ratllada i pinyons torrats. Amanida de cigrons (barrejar cigrons, pebrots vermells, grocs i verds, ceba vermella, cogombre, formatge, tomàquets xerri i olives negres sense os, amanit amb suc de llimona).

(barrejar cigrons, pebrots vermells, grocs i verds, ceba vermella, cogombre, formatge, tomàquets xerri i olives negres sense os, amanit amb suc de llimona). Amanida de llenties i mongetes. Sopar: Salmó (rostir un filet amb almenys tres vegetals al vapor o una amanida mixta).

(rostir un filet amb almenys tres vegetals al vapor o una amanida mixta). Verdures al forn amb quinoa. Aperitius de mig matí i mitja tarda: 1 grapat de nous amb 1 peça de fruita fresca .

amb 1 peça de . Hummus amb palets de vegetals crus.

amb palets de vegetals crus. 2 coques de civada o d'arròs cobertes amb mantega de nou i salmó fumat.

de civada o d'arròs cobertes amb mantega de nou i salmó fumat. 2 rodanxes gruixudes de cogombre, tomàquet, carabassó o poma coberts amb formatge de cabra suau.

gruixudes de cogombre, tomàquet, carabassó o poma coberts amb formatge de cabra suau. Un ou cuit fred.