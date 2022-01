Des de la clínica FIV Obradors, centre de reproducció assistida de referència a tot el territori transfronterer, els doctors Josep i Albert Obradors han participat en la nostra trobada online aquesta tarda de dijous. Els lectors s'han interessat per diverses qüestions sobre la fertilitat i la fecundació in vitro, així com malalties ginecològiques, el tipus de tractament de la fecundació in vitro o el preu.

Sobre el procés de fecundació, destaca la importància de mantenir una xarxa de suport que acompanyi, tal com han destacat els doctors a la trobada: "per nosaltres és molt important la part mèdica però també l'emocional" i és per això que la Clínica FIV Obradors compta amb "un equip de psicòlegs i terapeutes emocionals que acompanyen als pacients en el procés i que estan a la disposició si es requereix". Llegeix totes les preguntes i respostes de la trobada aquí.