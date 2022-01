Sinopsis paso a paso és un centre especialitzat en addiccions. Està situat a la ciutat de Figueres, però ofereix la seva atenció a escala estatal. Recentment, ha ampliat els seus serveis amb la incorporació de teràpies al mateix domicili i un centre d’ingrés residencial, ubicat a la zona de Figueres.

Mètode Minnesota

Es tracta d’un centre terapèutic dedicat al tractament cognitiu-conductual de l’abús de substàncies (alcohol, drogues benzodiazepinas, etc.) i també de les addiccions al joc, al sexe, o al treball.

El centre dirigit pels terapeutes Érik Berjano i Danny Bowling i la terapeuta Ingrid Sánchez, és pioner a la zona pel seu mètode de teràpia Minnesota. Gràcies a aquesta metodologia aconsegueixen recuperar als seus pacients perquè puguin gaudir d’una vida lliure dels consums de substàncies així com de qualsevol altra mena d’addicció.

A Sinopsi paso a paso disposen d’un equip de professionals (psicologia, psiquiatria) per a poder ajudar els nostres pacients a portar una recuperació molt més eficaç. Així mateix, els nostres pacients disposen d’un grup de teràpia utilitzat com una eina imprescindible per a una recuperació amb el màxim de garanties d’èxit.

Cal remarcar el fet que a Sinopsis paso a paso donen també un servei que consideren imprescindible, com és la intervenció familiar en addiccions ja sigui per a parlar directament amb les persones afectades, com per assessorar els familiars. D’aquesta manera, es pot arribar a dissenyar el tractament més adequat per a cada situació.

Ampli suport terapèutic

El fet que tant les persones afectades per la malaltia de l’addicció com els seus familiars o amics tinguin un equip de professionals on dirigir-se per a qualsevol classe de consulta o per demanar suport terapèutic, fa que afrontar el procés de recuperació sigui molt més eficaç.

Sinopsis Paso a paso

TELÈFON: 619 654 482

WEB: www.sinopsiscentro.com