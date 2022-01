Arriba l’hivern i amb ell tornen els plats de cullera. Favada, llenties, sopes, cigrons... no hi ha res més reconfortant, ni que vingui més de gust, que un plat ben calent. Encara que hi ha qui pensa que aquesta classe de receptes engreixen molt, però existeixen alternatives saludables amb les quals aportareu al vostre cos tots els nutrients que necessita.

Aquí hem seleccionat alguns dels plats de cullera sans amb què combatre la fred i, a més a més, dir adeu a les calories de més.

Brou de pollastre

Ingredients: mig pollastre, oli i sal, pastanaga, all i ceba.

Preparació: en una cassola amb aigua, poseu a bullir tots els ingredients, amanits amb unes gotes d’oli i sal. Deixeu-ho bullint durant 50 minuts. El resultat serà un brou gustós i apetible. Per un altre cantó, us quedarà la carn completament feta de manera sana.

Cigrons amb rap

Ingredients: 400 g de cigrons, 150 g de rap, 2 ous durs, vinagre, farina, 1 gra d’all, safrà, pebre negre, oli i sal.

Preparació: els cigrons, en remull des de la nit anterior, es couen amb aigua tèbia amb un raig d’oli, procurant que durant tota la cocció es mantinguin coberts d’aigua. El rap es talla en trossos petits, s’arrebossa en farina i es fregeix. S’afegeix als cigrons quan ja estiguin bullits. A la mateixa paella, es fregeix una llesca de pa, que després, remullada en vinagre, es tritura amb el morter amb safrà torrat, all i una mica de pebre. Aquesta barreja s’afegeix als cigrons, que continuaran bullint fins que estiguin en el seu punt.

Guisat de vedella

L’últim plat és un guisat de vedella. Si en l’estofat, el segon ingredient d’importància per darrere de la carn és la patata, aquesta es podria substituir per moniato (de temporada) o per bolets i xampinyons. Les carxofes i pastanagues tampoc poden faltar. Hi ha moltes maneres de guisar i molt aliment sa i poc calòric que combinar.

Les tres receptes són ideals en una dieta equilibrada i eficaces per combatre la fred. Són plats calents de cuina lenta que ajuden a protegir les nostres defenses quan les temperatures són més baixes. Les tres propostes conviden a degustar els aliments amb tranquil·litat i sense presses.

La vitamina C

La vitamina C, també anomenada àcid ascòrbic, és essencial per al funcionament de l’organisme i per estimular el sistema immunitari. El cos no la pot fabricar, per tant, s’ha d’ingerir mitjançant la dieta. Aquesta vitamina es troba en aliments com el kiwi, la taronja, els fruits vermells, el bròquil, el tomàquet o la coliflor. Juice Plus+, experta en salut i benestar, explica els seus 8 beneficis, especialment a l’hivern.

1. Refredats. La vitamina C és essencial per ajudar a prevenir-los o, en cas de patir-los, que sigui amb una durada menor o amb símptomes més lleus.

2. Contribueix a la formació de col·lagen. Aquest és fonamental per al bon funcionament de les dents i les genives i per al dels vasos sanguinis. La vitamina C ajuda a curar ferides i formar teixit que pugui cicatritzar.

3. Ajuda en la protecció de les cèl·lules davant l’estrès oxidatiu. L’estrès oxidatiu es pot arribar a produir per culpa d’un desequilibri entre els radicals de l’oxigen que danyen les cèl·lules i els antioxidants protectors. I com a conseqüència tenir un impacte en l’ADN.

4. Envelliment de la pell. En aquests mesos de tanta fred, és bàsic hidratar-la bé. La vitamina C és vital per al seu manteniment, a més de prevenir l’envelliment i l’aparició de noves arrugues.

5. La vitamina C contribueix a disminuir els canvis en l’estat d’ànim i l’estrès psicològic en aquests mesos grisos, i aporta energia per superar els dies amb una millor actitud.

6. Produeix carotina, una molècula que transforma el greix en energia. És essencial per a l’organisme, ja que té una acció antioxidant, redueix els factors de risc cardiovascular i contribueix a la visió.

7. Assimila el ferro en el nostre cos. S’han de combinar els aliments rics en vitamina C amb els aliments rics en ferro. Pot ser ideal menjar una taronja després d’uns llegums.

8. Potencia la lluminositat de la pell retornant-li un aspecte saludable, minimitzant la irritació en les pells sensibles i reduint les taques solars.

Els beneficis de la vitamina C en els mesos més freds de l’any