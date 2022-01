L’ull sec és una malaltia multifactorial de curs crònic que afecta a prop del 30% de la població causant gran impacte en la visió i la qualitat de vida del pacient. Per aquesta raó és molt important realitzar un diagnòstic i tractament personalitzat en cada cas, ja que existeixen diversos tipus i causes.

Els principals símptomes de l’ull sec són: coïssor i cremor en els ulls; sensació de sorra, visió borrosa, mucositat a l’interior o al voltant dels ulls, ulls vermells o irritats (especialment en llocs amb vent o fum), dolor fent servir lents de contacte o llagrimeig, entre altres.

Existeixen diversos factors que poden influir en l’aparició de l’ull sec en els pacients en els quals es destaquen els canvis d’edat i hormonals, menopausa però també malalties sistèmiques, blefaritis (quan les parpelles s’inflamen o enrogeixen), mala posició de les parpelles; mirar les pantalles durant molt temps, llegir i altres activitats que redueixen el parpelleig; utilitzar lents de contacte durant molt temps; cirurgia ocular refractiva i/o palpebral; certs medicaments i factors ambientals com clima càlid, sec o ventós, l’exposició excessiva al sol, l’ús de calefacció i aire condicionat, els assecadors de cabell, el fum de cigarret, la pol·lució i presència d’irritants en l’aire.

El tractament de l’ull sec estarà relacionat al tipus i a la causa que el produeix que inclou l’augment de la lubricació, gotes o ungüents receptats, antiinflamatoris, oclusió de punts llagrimals i millorar la qualitat de les pròpies llàgrimes, utilitzar compreses tèbies sobre els ulls, realitzar massatges en les parpelles i neteja de parpelles. També existeixen altres tractaments més sofisticats que es realitzen a través de diverses tècniques.

La millor manera de prevenir l’ull sec o les seves complicacions és estar sempre pendent dels canvis que puguem presentar en la nostra visió, consultar al nostre oftalmòleg al més aviat possible i, si és possible, modificar les condicions ambientals relacionades amb l’aparició de l’ull sec (humidificadors d’ambient, pauses en utilitzar la computadora). També intentar no usar assecadors per al pèl, usar ulleres quan estem a l’aire lliure i afegir a la nostra dieta aliments rics en Omega-3 i altres suplements alimentaris.

En darrer terme, unes recomanacions molt importants per a ajudar en la prevenció i tractament. Primer: parpellegi. Normalment, parpellegem unes 15 vegades per minut. Però, només parpellegem 5 o 7 vegades per minut quan usem pantalles digitals. Segon: lubrificar els ulls. Per fer-ho, usi llàgrimes artificials. Si roman en un entorn sec, consideri utilitzar un humidificador d'ambient. Tercer: segueixi la regla 20-20-20, és a dir, pauses cada 20 minuts, mirant cap a un objecte que estigui almenys a 20 peus de distància durant almenys 20 segons.

Noves especialitats

Dra. Martina Larroudé - Oftalmologia

Llicenciada en medicina per la Universitat de Buenos Aires (Argentina) des del 2014. Més tard, va seguir la seva formació a Nova Zelanda, França i, novament, Buenos Aires, on es va especialitzar en oftalmologia. Va ser cap de residents a l'Hospital Oftalmològic Dr. Pedro Lalgyeze i, actualment, treballa a l'Hospital de Figueres.

Dr. Juan Carlos Ledezma - Digestologia

Metge des de fa més de vint anys. Després de llicenciar-se, va especialitzar-se en medicina interna i gastroenterologia. El 2015 va mudar-se a Chicago per actualitzar coneixements i des del setembre del 2019 treballa a l'Hospital de Figueres i disposa de consulta externa de digestiu, gastroscòpia i colonoscòpia.

Dra. Bàrbara Montilla - Pediatria

La doctora Bárbara Montilla és llicenciada en medicina per la Universitat de Carabobo, a Maracay, a Veneçuela, títol homologat a Espanya. Especialitzada en pediatria a l'Institut Veneçolà dels Seguros Socials. Des de l'any 2019, treballa a la fundació Salut Empordà, com especialista en pediatria i neonatologia.

Dr. Miguel Gorgot - Otorrinolaringologia

Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Navarra (1979). Especialista en Otorrinolaringologia per la Universitat de Barcelona (1972) i Col·legi Oficial de Metges de Girona. Forma part de diferents associacions, entre elles, la Societat Espanyola d'Otorrinolaringologia i Patologia Cercivofacial.

Illa de salut

TELÈFON: 972 168 750

WEB: www.illadesalut.com