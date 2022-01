El director general de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, va preveure que la covid-19 no desapareixerà a curt termini i el món continuarà convivint amb ella, però va assegurar que «aprendre a conviure amb aquesta malaltia no significa donar-li total llibertat».

«Viurem amb la covid en el futur pròxim, i necessitem aprendre a gestionar-la amb sistemes sostinguts i integrats de lluita contra les malalties respiratòries agudes», va afirmar Tedros en l’obertura del Comitè Executiu de l’OMS, que aquesta setmana celebra la sessió número 150.

No obstant, va matisar, «aprendre a viure amb la covid no significa donar-li total llibertat, no pot suposar que acceptem les 50.000 morts setmanals actuals per a una malaltia que és predictible i tractable».

També va demanar que «no s’ignorin les conseqüències de la covid persistent, que encara no es coneixen totalment», amb referència a les moltes persones que fins i tot després de recuperar-se de la malaltia manifesten múltiples problemes de salut.

El risc de noves variants

El màxim responsable de l’OMS va afirmar que hi ha diferents escenaris per aconseguir acabar amb la fase aguda de la pandèmia, però que «és perillós assumir que la variant òmicron sigui l’última o que ja som al final».

«Per contra, les condicions són òptimes perquè emergeixin noves variants», a causa de les xifres rècord de contagis, que el dia 20 de gener van ser les més altes en més de dos anys de pandèmia, amb gairebé quatre milions de positius globals en una sola jornada.

Tedros va recordar que el dia 30 de gener es compleixen dos anys des que l’OMS va declarar l’emergència internacional pel coronavirus (llavors la malaltia encara no havia sigut batejada com a covid-19, quan fora de la Xina hi havia menys d’un centenar de casos i cap mort.

«Dos anys després s’han reportat gairebé 350 milions de casos i més de 5,5 milions de morts, unes xifres que sabem que són conservadores», va dir el director general de l’OMS, que va advertir que actualment al món es confirmen 100 casos cada tres segons i cinc morts per minut.

«Comprenem que tots estan cansats de la pandèmia, que la gent està esgotada de les restriccions de moviments, que les economies i els negocis estan patint i molts governs són a la corda fluixa intentant equilibrar el que és eficaç i el que és acceptable per la població», va afirmar Tedros.