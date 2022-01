L’Institut Olivar Gran de Figueres ha organitzat tres trobades per oferir als seus alumnes les eines necessàries per afrontar l’estrès i l’ansietat davant dels exàmens, «però que també es poden aplicar als diferents àmbits de la vida», remarca Anna Vázquez, cap d’estudis de secundària i batxillerat.

Les xerrades, que es van fer a cada grup classe dels alumnes que estan cursant primer i segon de batxillerat, han anat a càrrec d’El Despertador, centre expert en ecologia emocional i gestió de les emocions. «Ens trobàvem en la situació que hi ha força alumnes amb aquesta necessitat, d’aquesta manera els donem eines bàsiques per posar en pràctica a l’aula i també en el seu dia a dia, amb els temes quotidians».

Les eines que van aprendre a fer servir parteixen, en primer lloc, de reconèixer els símptomes i adonar-te quan et poses nerviós, i al mateix temps oferir les estratègies per gestionar-ho: «Per exemple, preparar-te molt bé les coses, no voler-ho tenir tot controlat perquè és impossible, aprendre algunes tècniques de respiració i sobretot reconèixer les emocions i saber-les gestionar. Quan s’està davant d’un examen, el més normal és sentir-se neguitós, però l’alumne ha de poder controlar la situació», assenyala Vázquez.

Els tallers s’han adreçat als alumnes de batxillerat «perquè a primer hi ha un salt des de l’ESO i el ritme que s’estableix, sobretot el primer trimestre, però després s’habituen: es troben amb molta feina, molts exàmens, i que les notes baixen, després tot es reequilibra i a segon de batxillerat es troben amb la selectivitat que els angoixa».

Existeix actualment un moviment de transformació educativa que consisteix a ajudar els alumnes a centrar-se en l’aquí i l’ara, sigui a través d’exercicis de meditació, que ja s’han posat en marxa en alguna assignatura dins l’institut, o sigui a través d’altres exercicis de respiració.

«Són eines que són molt senzilles i molt bàsiques que a base d’entrenament et permeten conèixer-te millor a tu mateix, potenciant l’autoconfiança. De fet, hi ha estudis que disposem que demostren que quan s’utilitzen amb els alumnes, aquests milloren el seu rendiment i, si no, es millora el seu benestar» conclou Vázquez.