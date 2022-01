El nombre de professionals sanitaris que estan de baixa aquest divendres, 21 de gener, a la Fundació Salut Empordà, principalment a l'Hospital de Figueres, ja supera el centenar. Un total de 100 professionals han donat positiu en Covid-19, mentre que quinze més estan de baixa per altres motius mèdics. L'atenció sanitària es veu repercutida per aquesta situació i la Fundació Salut Empordà ha pres mesures per gestionar els serveis de la millor manera possible.

En aquest sentit, s'ha reorganitzat la programació quirúrgica durant quinze dies. Això vol dir que les intervencions d’un quiròfan es traslladen a la tarda per tal de donar sortida a les operacions de pacients positius de la Covid-19. Segons ha informat la Fundació Salut Empordà, en alguns casos, aquesta reorganització pot provocar anul·lacions puntuals d’intervencions. Pel que fa a les visites a Consultes Externes s’estan anul·lant a causa de la baixa de professionals. Quant a les proves diagnòstiques, s'ha acordat l'anul·lació puntual d’audiometries i a partir d’aquest mateix divendres també se suspenen proves de FibroScan i endoscòpies. «Per pal·liar les baixes, s’han doblat torns (concentrar els calendaris de treball i que els professionals facin més jornades de les habituals) i es fan hores extres», segons han explicat fonts de la Fundació Salut Empordà, que també ha previst que, quan el lloc de treball ho fa possible, els professionals poden teletreballar. L'entitat també ha informat que, malgrat que no hi ha professionals sanitaris disponibles al mercat, sempre que és possible se’n contracten per reforçar els serveis.