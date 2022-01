L'ONG de la Fundació Salut Empordà, Salut Empordà Cooperació (SEC), va atendre 104 persones de l'Alt Empordà durant l'any 2021, segons la memòria que ha presentat l'entitat. L'atenció a la població de la comarca se centra sobretot en ajuts de material ortopèdic i de medicació a les persones més necessitades.

Un total de 91 persones s'han pogut beneficiar d’un préstec de material ortopèdic a través d'aquest servei que facilita la SEC. El projecte es va iniciar l'any 2014 i s'ha anat consolidant fins arribar a finals de 2021 amb un estoc de més de 200 unitats de material ortopèdic. Es tracta de material de segona mà que la població dona a l'ONG per reutilitzar-ho amb les persones que ho necessitin. Aquesta s'encarrega de millorar, si cal, el material i ho fa gràcies a la col·laboració del Col·legi de Farmacèutics de Girona, que aquest 2021 ha fet una donació de 300€ i de la llibreria social figuerenca Taberna Libraria, que ha donat 400€.

El material més demandat són cadires de rodes (31), seguit de caminadors (27), alces (14) i crosses (13). També s'han facilitat llits articulats (9), matalassos antiescares (9) i quatre grues.

Pel que fa a l'ajut per a medicació a les persones amb pocs recursos econòmics, s'han beneficiat 13 persones. En aquesta iniciativa col·laboren diverses farmàcies de la comarca: Caterina Manera, de Figueres; Burset, d’Empuriabrava; Alzina, de Castelló d’Empúries; Bosch i Eva Haro, de Roses; i la Masseguer, de l’Escala.

Col·laboració amb La Xarxa

La Xarxa de suport mutu de l'Alt Empordà que va néixer en el context de la pandèmia per ajudar a les persones més vulnerables, continua en actiu i entitats com l'ONG SEC hi col·laboren per poder donar el servei a les més de cent famílies que atenen. Aquest any, l'ONG de la Fundació Salut Empordà ha aportat a les persones de La Xarxa, 256 dosis de llet per nounats.

Activitat internacional

Pel que fa a l'activitat a nivell internacional, va dur a terme tres projectes al centre de salut de Thillé Boubacar, entre els quals destaca el curs de formació ecogràfica al personal mèdic del centre de salut que es va fer el passat mes d'octubre.

El cost d'aquestes actuacions fetes durant el 2021 ascendeixen a 18.710€ que es financen, en part, amb un ajut del Dipsalut (6.400€) i l'Ajuntament de Figueres (3.775€). A més de les donacions d'entitats i les aportacions del Col·legi Oficial de Metges de Girona (1.500€) i el Col·legi de Farmacèutics de Girona (450€).