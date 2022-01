El Departament de Salut ha obert aquest dimecres el calendari de cites perquè es vacunin amb la dosi de record els joves d'entre 18 i 29 anys, però ha de fer vuit mesos que s'hagin posat la segona. Inicialment, per tant, seran persones que es van vacunar abans del que els tocava per edat, com ara cuidadors de gent gran. Aquest grup d'edat es va començar a immunitzar de forma massiva a l'estiu. En roda de premsa, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha explicat que han obert aquest grup d'edat de forma progressiva perquè es puguin vacunar les persones que feia mesos que havien completat la pauta però que la idea és acabar aplicant el llindar dels cinc mesos -quan s'ha rebut Pfizer o Moderna- de la resta de franges.

La setmana passada, es va permetre que es posessin la tercera dosi les persones d'entre 30 i 39 anys si havien passat almenys cinc mesos des de l'última punxada, després que la Comissió de Salut Pública estatal en reduís l'interval, que fins ara es trobava en sis mesos per a les vacunes d'ARN missatger (Pfizer o Moderna).

Cabezas ha indicat que ara hi ha molts grups oberts per rebre la tercera dosi (tots els majors de 30 anys) i que han volgut "avançar-se una mica" en la següent franja. La secretària de Salut Pública ha assenyalat que la previsió és que "molt aviat" puguin vacunar-se la resta de persones de 18 a 29 anys, però no n'ha donat més detalls.

En la roda de premsa setmanal, Cabezas ha facilitat dades de vacunació com que el 70,6% de dones embarassades i un 71,2% de dones que acaben de parir es troben vacunades correctament a Catalunya. La responsable de Salut Pública ha recordat que la vacuna és una "recomanció claríssima" també en aquest grup.

El 67% dels hospitalitzats amb Covid-19 estan ingressats específicament a causa de la malaltia i el 33%, estan contagiats però ho estan per altres causes; per exemple, malalties de base que s'han descompensat o bé ingressats per una altra patologia o motiu i, a més, se'ls ha detctat el virus. A l'UCI, 92% dels pacients ho estan per covid-19 i un 8%, amb covid-19. Són dades inèdites que amplien la radiografia sobre hospitalitzacions.

En el marc de la roda de premsa, el responsable de la Unitat d'Economia de la Salut de la Gerència Metropolitana Nord de l'Institut Català de la Salut (ICS), Francesc López Seguí, ha presentat els principals resultats d'un estudi sobre el cost-benefici de la campanya de vacunació de la covid-19.

Els responsables de l'estudi han caculat que administrar una dosi té un cost de 48 euros (13 de fungible i 35 en recursos humans) i conclouen que, per cada euro invertit en vacunes, el sistema sanitari n'estalvia 1,4 (en hospitalitzacions, estades a l'UCI, proves PCR i TAR). Si es té en compte una perspectiva social (reducció de la mortalitat i dels casos amb seqüeles), la xifra augmenta fins a 3,4, recull el document.

López Seguí ha afirmat que la reducció en l'ús de recursos sanitaris "més que compensa el cost de la vacuna" i ha afegit que "molt sovint la prevenció és la mesura més cost-efectiva per a la cura de les malalties".