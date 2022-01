Quants de nosaltres hem escoltat alguna vegada que menjar diversos ous al dia és dolent perquè puja el nostre colesterol, i mai es poden menjar més de dos? Sol resultar xocant i sovint despista a la població el fet que fa anys es digués que els ous eren dolents i que ara s'asseguri que no passa res per menjar-los diàriament. La qüestió és que les evidències científiques actuals confirmen que l'ou no eleva el nivell de colesterol en sang. Encara que abans es deia que no era recomanable menjar més de dos o tres ous a la setmana, avui es pot dir que fins i tot poden menjar-se diàriament. No convé alimentar-se exclusivament a base d'ous, com tampoc és convenient alimentar-se en exclusiva a base de qualsevol altre aliment, perquè necessitem els nutrients que es troben en una alimentació variada.

Propietats nutricionals de l'ou Menjar ous aporta: Proteïnes d'alt valor biològic, conté aminoàcids essencials que l'organisme no és capaç de sintetitzar per si mateix.

Menys la vitamina C, l'ou té totes les vitamines en quantitats apreciables, segons recull «El Gran Llibre de l'Ou», de l'Institut d'Estudis de l'Ou. En la gemma es concentren les vitamines A, D, E i K i en la clara, sobretot, les del grup B (B12, àcid pantotènic o B5, riboflavina o B2 i biotina o B7).

Quant als minerals, destaca el seu contingut en fòsfor, ferro, zinc i seleni.

Els lípids de l'ou són en la seva majoria insaturats, només un terç són saturats. El seu alt contingut en grasses monoinsaturades fa que el seu greix es consideri saludable perquè exerceix una acció beneficiosa en la prevenció de malalties cardiovasculars. És font d'àcids grassos Omega-3.

En la part grassa de l'ou trobem també la lecitina, un compost amb funció emulsionant que intervé en el metabolisme del colesterol, redueix la seva absorció intestinal i evita que es dipositi en les artèries.

I si parlem de la seva aportació energètica, un ou suposa només 70 kcal, per la qual cosa també sol ser una bona opció per a mantenir el pes, perquè aporta nutrients importants i a penes sucres. A més, és un aliment amb una gran capacitat saciant. Dit tot l'anterior, pot ser interessant controlar com comprar els ous que estan a la venda, per al seu millor ús i per a no errar en la compra. Què significa el codi que ve imprès en els ous? L'ou que es produeix a la Unió Europea porta un codi imprès en la seva pela que identifica la granja d'origen. El primer dígit d'aquest codi indica el sistema de producció. El «0» indica que l'ou és de producció ecològica, el «1» que és un ou de gallines camperoles, el «2» que és un ou de gallines criades en el sòl i el «3» que és un ou de gallines criades en gàbia. La resta dels números del codi de l'ou informen sobre l'Estat de la UE (si la granja està a Espanya apareixerà «ES» seguit d'altres números que representen a la província, al municipi i finalment el codi que identifica a la granja). Seguretat alimentària de menjar ous Però sí que cal tenir algunes precaucions respecte al consum d'ous. Per exemple: Rebutjar-los quan la pela estigui trencada o amb esquerdes.

Conservar-los en el frigorífic.

Respectar la data de consum preferent.

No rentar-los.

No menjar-los crus ni poc fets.

Rentar-se bé les mans i netejar els utensilis amb els quals s'han manipulat els ous crus.

Refrigerar les preparacions que s'hagin elaborat amb ou.

Respecte a la refrigeració dels ous, no són poques les persones que es pregunten per què els ous no estan en el frigorífic quan els adquirim en el supermercat. L'explicació està en el fet que, si es refrigeren en el súper, el canvi de temperatura des que els traiem d'aquest refrigerador fins que arribem a casa podria produir una condensació d'aigua sobre la superfície de la pela, la qual cosa al seu torn podria afavorir el desenvolupament de patògens. Per això en el súper solen estar a temperatura ambient, però a casa és millor conservar-los en el frigorífic fins que es consumeixin.