L'associació El Defensor del Pacient alerta en la memòria anual que 141.164 persones es troben en llista d'espera per a una operació a Catalunya, la comunitat on més pacients estan pendents d'una intervenció. Tot i així, l'associació recull que la llista d'espera quirúrgica s'ha "alleugerit considerablement" a Catalunya, amb 26.352 pacients menys que l'any anterior, i que el temps d'espera ronda els 152 dies (223 el 2020). L'entitat indica que, segons dades del Ministeri de Sanitat en data 30 de juny del 2021, 661.162 pacients esperen una operació a l'Estat, amb una mitjana de temps de 121 dies. L'associació ha rebut 1.704 denúncies per presumptes negligències medicosanitàries a Catalunya, una de les xifres més baixes de l'última dècada.

El Defensor del Pacient alerta en la memòria del 2021 que les llistes d'espera a l'estat espanyol són "un fracàs polític" ja que continuen sent l'"assignatura pendent" de les administracions sanitàries i afegeix que cap comunitat "en pot presumir". Per a l'entitat, les llistes d'espera són un "distintiu de desigualtat" entre comunitats. Tot i que les dades del Ministeri mostren que les llistes d'espera quirúrgiques han baixat respecte al 2020 -30.346 pacients menys i 49 dies menys d'espera-, l'associació adverteix que aquestes són les xifres "oficials, no reals" i tem que siguin "superiors". En aquest sentit, acusa la majoria de conselleries de salut de fer "tracamanyes" per "maquillar" les dades i alerta que que són "molts els pacients a qui es va desprogramar una cirurgia" en alguna de les onades de la pandèmia i que aquestes cites "s'han perdut pel camí sense comptailitzar-se de nou". Per tot això, El Defensor del Pacient demana al Ministeri de Sanitat que realitzi un control "més exhaustiu" a mode d'"auditoria externa" sobre el tipus de còmput que fan les conselleries i que abordi de manera immediata la problemàtica de les llistes d'espera amb un esforç pressupostari que incrementi els recursos humans i els llits dels centres sanitaris. L'entitat també posa èmfasi en l'atenció primària i demana als responsables polítics que la reforcin per la seva "capacitat de resoldre la majoria de problemes de la població". "Falten sanitaris i falten mitjans", recalca. El Defensor del Pacient ha rebut el 2021 un total de 13.156 casos de presumptes negligències medicosanitàries, 2.647 més que el 2020. D'aquestes, 628 van tenir un resultat de mort, 100 més que l'any anterior. L'entitat alerta que la xifra s'assimila a les de fa més d'una dècada, quan el 2011 va registrar 13.010 casos. L'associació considera que la pandèmia ha deixat "al descobert les vergonyes del sistema nacional sanitari", que continua, sosté, amb el seu "caràcter abnegat". "Tenim els millors professionals, però estan sobrecarregats i mal retribuïts", afirma l'entitat en el document. A Catalunya, s'han denunciat 1.704 casos, dels quals 1.396 a les comarques de Barcelona; 193 a les de Tarragona; 72 a les de Girona i 43 a les de Lleida. 70 d'aquests han estat morts. Les reclamacions, especialitats i serveis amb més denúncies són les llistes d'espera; cirurgia general; urgències; traumatologia i ginecologia i obstetrícia.