El centre cívic Creu de la Mà de Figueres acull l’exposició: Empoder-Art-te: Una mirada constructiva sobre l’empoderament femení a càrrec de Lluís Carballo i Cèlia Mach de Garrigàs. L’objectiu dels artistes amb aquesta iniciativa és fomentar l’autoestima i l’empoderament femení utilitzant la fotografia com a eina terapèutica. Es va iniciar ara fa un any com a projecte social a partir del qual, a través del retrat psicològic, pretén donar veu a la dona sensual, femenina i poderosa. Carballo va fer les primeres fotografies a dones que han perdut la por a mostrar-se tal com són: «Tot i que de vegades el resultat els sorprèn i no s’accepten al principi, encara que ja s’hi senten representades quan passa un temps». Després va fer una crida per trobar models d’entre 50 i 70 anys, perquè sigui un projecte socialment representatiu. El resultat és més d’una trentena de fotografies, que es poden visitar del 14 de gener al 14 de febrer. Prèviament, es va poder visitar durant el Mirador Photo Garrigàs, el passat mes de setembre.

A través d’aquesta exposició fotogràfica psicologia i art s’uneixen per augmentar l’autoestima i l’empoderament femení, tant a escala individual com social. Aquesta vegada des d’una mirada masculina posada en allò que cadascuna de les dones té d’únic i meravellós, mostrant en aquestes fotografies el que podria ser la millor versió de si mateixa. Per complementar aquesta proposta s’ha previst, el pròxim 11 de febrer a les set de la tarda, una xerrada foto-psico-poètica de presentació del projecte Em-Poder-Art-Te a càrrec de: Lluís Carballo (psicòleg i fotògraf), Rubén Sáez (Psicòleg del Centre Mèdic Illa de Salut) i El Tigre (poeta Tigre i advocat Tigre) al mateix centre cívic Creu de la Mà. La idea d’aquest projecte sorgeix com un repte fotogràfic on explorar la tècnica al mateix temps que l’artista volia enforcar-se en una temàtica social: «M’agrada copsar aspectes de les persones que elles mateixes no es veuen, retratar el que jo vull significar de cadascú i m’he centrat en les dones». El projecte es va anar difonent de boca a orella amb bons resultats: «Tenim una imatge de nosaltres mateixos que la fotografia ens pot ajudar a superar. En aquest sentit, proposo un exercici de fotografia terapèutica». Carballo és llicenciat en Psicologia i vol posar els seus coneixements al servei de la fotografia. Als 13 anys va llegir el seu primer llibre de psicologia i ha exercit la professió durant trenta anys: l’art com a teràpia és una tècnica que l’artista Lluís Carballo ha viscut en primera persona de forma positiva. En els darrers anys, a causa d’una malaltia degenerativa, s’ha abocat de ple en el món de la fotografia amb especial interès pel retrat psicològic.