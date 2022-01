La Marató de Donants de Sang s'ha tancat aquest dissabte amb més de 8.500 donacions en una setmana, per sota de l'objectiu de les 10.000 que tenia el Banc de Sang i Teixits. I és que la covid ha reduït en un 10% les donacions respecte a l'any passat.

Avui hi ha sang a Catalunya per assegurar les necessitats dels hospitals dels 7 propers dies, mentre que l’òptim són entre 8 i 9 dies. Les donacions de sang continuen sent necessàries cada dia, més enllà de la Marató, per això el Banc de Sang demana que tothom qui estigui bé de salut s’apunti per donar sang a donarsang.gencat.cat.

A Catalunya cada dia calen 1.000 donacions de sang per assegurar les necessitats dels malalts.

Des del Banc de Sang i Teixits recorden que per donar sang només cal tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 kg i trobar-se bé de salut.

Figueres, Bàscara i Roses n'han format part

Aquests tres municipis altempordanesos han format part de la Marató de Donants de Sang celebrada aquest gener. L'Armentera no va entrar dins de l'objectiu, ja que la donació va tenir lloc un dia abans de la marató, el divendres 7 de gener.

Vilajuïga, l'Escala i Cadaqués esperen donants

Aquestes tres poblacions esperne rebre la visita de donants els propers dies: