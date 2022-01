Quan una persona s'infecta amb la variant òmicron, la protagonista de pràcticament tots els contagis que hi ha a Espanya ara mateix, el virus triga al voltant de tres dies a desencadenar la infecció. Després d'aquest breu període d'incubació (molt més fulminant que amb altres variants), el pacient infectat pot començar a sentir els primers símptomes de la malaltia. El malestar característic d'aquest virus, doncs, comença a fer-se sentir a partir del tercer o quart dia. Però durant quant de temps és aquesta persona contagiosa per als altres? Durant quant de temps infecta un positiu òmicron?

El temps durant el qual una persona amb covid-19 és contagiosa depèn, entre altres, de la càrrega viral. Segons l'última actualització del Centre per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC) dels Estats Units, la càrrega infecciosa comença a pujar entre un i dos dies abans de l'aparició dels símptomes i baixa entre dos i tres dies després. Tot apunta, doncs, que els primers cinc dies després de la infecció, i en general la primera setmana de malaltia, són els moments de major risc per al contagi. Sobretot si es té en compte que, tal com apunten diversos estudis, òmicron és la variant més contagiosa detectada fins avui.

Això sí, segons matisen diversos estudis, aquestes dades no són extrapolables a tota la població. Una recerca publicada per l'agència sanitària del Regne Unit apunta que, per exemple, al voltant del 31% de les persones continuen sent contagioses després dels primers cinc dies de símptomes. Segons suggereix aquest treball, al cap de set dies aquest percentatge cau fins a un 16% i quan ja han passat deu dies només es detecten un 5% de casos amb alta càrrega viral.

Durada de la malaltia

Per norma general, segons apunten alguns informes, les persones que s'han infectat amb òmicron estan malaltes al voltant d'una setmana. Aquesta és la raó per la qual, en països com Espanya, el període de quarantena per a malalts de covid-19 és de set dies. Als Estats Units, el període d'aïllament s'ha reduït recentment a cinc dies, els mateixos que s'estima que dura el pic de la infecció, tot i que la decisió ha estat àmpliament criticada per la comunitat científica internacional per la incertesa que afegeix donar via lliure a persones encara susceptibles de contagiar el virus.

La durada i la intensitat dels símptomes d'òmicron depèn, entre altres, de l'estat de vacunació, l'edat i l'estat general de salut. Normalment, aquesta variant sol provocar símptomes com tos, fatiga, congestió, mal de coll i cefalea que, de mitjana, solen durar uns quatre dies. Els símptomes que duren prop de tres dies són el mal de coll, esternuts i la falta de gana. També és freqüent el mal de cap, la febre, els problemes respiratoris, el dolor abdominal i el dolor muscular que, en general, solen desaparèixer passats dos dies. Encara que, més enllà d'aquestes línies generals, el curs de la malaltia varia de persona en persona.