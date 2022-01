Catalunya ha superat les 25.000 morts per Covid-19 des de l'inici de la pandèmia. En concret han mort 25.002 persones, 28 més que fa 24 hores. També s'ha passat del llindar de 2.500 ingressats, amb 2.524 hospitalitzats, 119 més que fa un dia. Salut ha declarat 35.426 nous contagis, amb un total de 1.575.322 confirmats per PCR o TA. Hi ha 12 crítics menys a l'UCI (515). El risc de rebrot puja a 4.699 (+319) i l'Rt creix fins a l'1,15, tres centèsimes més. El 27,96% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 4.011,50 a 4.187,62 i a set dies ho fa de 2.162,93 a 2.275,21. Aquest dijous els CAP van atendre 68.221 visites.