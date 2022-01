L'Institut de Mètrica i Avaluació de la Salut (IHME, per les seves sigles en anglés) preveu que més del 50% de la població europea estarà infectada per Ómicron en les pròximes 6-8 setmanes, segons ha avisat el director regional de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per a Europa, Hans Kluge.

Segons Kluge, en la regió europea s'han notificat més de 7 milions de nous casos de Covid-19 en la primera setmana de 2022, la qual cosa suposa més del doble en un període de dues setmanes. A 10 de gener, 26 països informen que més de l'1% de la seva població es contagia de Covid-19 cada setmana. A més, 50 dels 53 països d'Europa i Àsia central han notificat ja casos d'Ómicron. "S'està convertint ràpidament en el virus dominant a Europa occidental i ara s'està estenent als Balcans", ha advertit el director regional de l'OMS Europa.