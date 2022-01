El grup de Malalties Digestives i Microbiota de l'Institut d'Investigació Biomèdica del Trueta (IDIBGI) han detectat un efecte probiòtic en el pa elaborat seguint unes passos concrets, que seria potencialment aplicable a pacients amb algun tipus de malaltia inflamatòria intestinal. Actualment no hi ha dubte sobre l'impacte de la microbiota intestinal en les malalties inflamatòries intestinals (MII), com són la malaltia de Crohn i la colitis ulcerosa. Tant és així que els últims anys s'estan destinant molts esforços a trobar tractaments basats en la modulació de la microbiota per tal de pal·liar-ne els efectes.

En aquest sentit, els prebiòtics són aliments que estimulen de forma selectiva el creixement de microorganismes presents en l'hoste i que tenen un benefici per la salut.Els investigadors han publicat un informe a la revista científica Frontiers on descriuen i comparen el conjunt de bacteris i llevats presents en les masses produïdes en l'elaboració de pans preparats a partir de diferents farines, receptes i fermentacions. A més, s'avalua l'efecte "in vitro" que poden tenir aquests pans com a prebiòtics per a tractar pacients amb MII. En l'estudi, els pans cuits incubats al laboratori amb mostres de femta de persones malaltes de MII produeixen un augment de la producció d'àcids grassos de cadena curta, fet que té un palès efecte anti-inflamatori, i també augmenta la presència de certs tipus de bacteris que es troben reduïts en nombre en aquest tipus de pacients. Aquests resultats indicarien un efecte prebiòtic del pa que ajudaria a restaurar l'equilibri de la microbiota, i, en conseqüència, contribuiria a modular l'estat d’inflamació intestinal d'aquests pacients. "Els resultats obtinguts indiquen un efecte prebiòtic del pa per restablir l'equilibri de la microbiota intestinal. Alhora, aquest estudi aporta noves troballes sobre la dinàmica dels microorganismes al llarg de l'elaboració de pans amb diferents composicions i tractaments", assegura l'investigador del grup Marc Llirós. Aquest treball sorgeix '’una col·laboració dins del programa 'RETOS- Colaboración' del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat (RTC-2017-6467-2), del qual formen part l'IDIBGI, l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM), l'empresa fornera Elias Boulanger S.L i la spin-off de l'IDIBGI i de la Universitat de Girona GoodGut S.L., que actualment pertany a HIPRA.