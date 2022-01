La presidenta del Comitè Científic Assessor per la covid, Magda Campins, veu "una mica imprudent" retirar les quarantenes a infantil i primària si no s'arriba a 5 contagis a l'aula. En declaracions a RAC1, ha defensat mantenir les escoles obertes i plantejar el debat de les quarantenes però ha afegit que eliminar-les en plena sisena onada i després del Nadal pot incrementar transmissibilitat. D'altra banda, ha valorat que les restriccions vigents a Catalunya "han vingut per quedar-se un temps" i ha augurat que serà necessari mantenir-les "unes quantes setmanes més", fins que s'observi l'impacte en hospitalitzacions. Diversos experts valoren que es planegi la gestió de la fase menys greu de la pandèmia però alerten que no s'hi ha arribat.

Canvia el protocol covid a les escoles en contra de la USTEC i amb el suport de les famílies Diversos experts han afirmat que el pic de la sisena onada es podria produir en uns 10 dies. Tot i això, han alertat que l'efecte en hospitalitzacions vindrà més tard. La investigadora del BIOCOMSC Clara Prats ha assegurat a Catalunya Ràdio que aquest pic "està a la vora", sempre i quan la tornada a la rutina, entre d'altres a les escoles, no comporti un gran canvi. Sobre l'anunci del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, d'un pla de gestió de la covid quan la incidència ja no sigui pendèmica, els experts ho valoren positivament però alerten que el missatge que ha de quedar clar és que no s'està encara en aquest estadi. Entre d'altres, l'expert en farmacoepidemiologia Daniel Prieto-Alhambra ha dit a RAC1 que és bona idea planejar les coses abans que passin i ha afegit que tothom espera que el pas d'epidèmia a endèmia es pugui produir "en els propers tres o sis mesos". Tot i això, ha insistit que es desconeix si això serà així i que el més important és mantenir la prudència.