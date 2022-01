La planta Maternoinfantil de l’Hospital de Figueres disposa d’unes ulleres de Realitat Virtual (RV) per utilitzar quan s’han de fer certes proves o exploracions als nens i nenes que estan ingressats al servei de Pediatria. Aquest recurs permet disminuir els nivells d’ansietat i la percepció del dolor de la criatura, mitjançant la visualització d’escenes en què l’infant interactua amb diferents personatges o la visualització de vídeos de relaxació.

L'objectiu d'aquesta mesura és humanitzar l'assistència i fer més agradable l'estada a l'hospital. Uns factors que en el cas de la mainada prenen encara més importància que en els adults, ja que sovint no tenen capacitat per comprendre la situació. A més, dotar el procés mèdic d'un component lúdic ajuda a reduir-los l'estrès, el nerviosisme i la por.

Aquest producte de RV adreçat als més petits s’ha finançat parcialment gràcies a la donació econòmica de 1.000 euros que per segon any consecutiu ha efectuat l’Ajuntament de Capmany a l’Hospital de Figueres.

El 2020 els diners aportats pel municipi alt-empordanès es van destinar a comprar un ninot de simulació perquè el Servei de Pediatria i Neonatologia del centre pogués perfeccionar les maniobres de reanimació cardiopulmonar i altres tècniques d'emergència.

L’ús de la RV en l’atenció mèdica s’ha estudiat a fons durant més de 30 anys a partir de la realització de més d’un miler d’assaigs clínics, els quals han demostrat la seva efectivitat: la Realitat Virtual redueix en un 65 % la percepció del dolor del pacient i en un 60 % els nivells d’ansietat.

L’empresa implantadora d’aquest recurs de Realitat Virtual a l’Hospital de Figueres és VR Pharma, amb qui ja s’estan valorant altres dispositius per incorporar a altres serveis i àrees de la Fundació Salut Empordà.

"Quan el consistori confecciona el pressupost anual, hi ha una partida que ja identifiquem com a subvenció directa per l’Hospital de Figueres. És un centre comarcal, que dona servei al nostre poble, i creiem que hem de col·laborar en el que puguem”, explica l’alcalde de Capmany, Joan Fuentes.

“Per l’hospital, gestionat per una fundació sense ànim de lucre, tota donació és benvinguda. Hem de tenir en compte que la gestió de la pandèmia del coronavirus continua tenint molt d’impacte en el nostre pressupost. Som conscients de l’esforç que suposa per un municipi com Capmany aquesta aportació econòmica, és un gest que ens commou”, agraeix, per la seva banda, el director gerent de la Fundació Salut Empordà, Martí Masferrer.