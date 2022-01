Les vacunes han salvat vides, però no han pogut evitar el col·lapse de l’atenció primària i la tensió hospitalària. La nou antiviral de Pfizer, Paxlovid, té per objectiu evitar quadros mèdics greus i ha demostrat prop d’un 90% d’eficàcia en els estudis.

De fet, Pedro Sánchez ja ha anunciat que Espanya n’adquirirà 344.000 dosis aquest mes de gener.

Els pacients

Aquesta píndola està pensada per a pacients que ja han donat positiu i que corren risc que la malaltia progressi de manera greu, cosa que pot comportar l’hospitalització o, fins i tot, la mort. Per tant, no és una píndola per prevenir la malaltia, ni un substitut de la vacuna i tampoc serveix com un tractament per a persones que ja presenten un quadro greu de la malaltia.

Com funciona

El tractament és una combinació de dos d’antivirals: un de nou (el nirmatrelvir) i un de clàssic (el ritonavir), que també s’utilitza contra el VIH. Segons l’empresa, el nirmatrelvir és un gran inhibidor de la proteasa 3CL que el virus necessita per replicar-se.

L’antiviral s’ha d’administrar al més aviat possible després de rebre el diagnòstic positiu de covid i en els cinc dies següents a l’aparició dels símptomes.

S’administren tres comprimits (dos de nirmatrelvir i un de ritonavir) que s’han de prendre alhora i dues vegades al dia, durant cinc dies. Per tant, 30 comprimits.

Problemàtiques

El principal problema de la píndola de Pfizer és que hi ha medicaments amb els quals és incompatible per la presència de ritonavir. La llista de fàrmacs que no es poden prendre amb Paxlovid es poden trobar a la seva fitxa tècnica. Tampoc està indicada per a pacients amb malalties hepàtiques o insuficiència renal severa. En pacients amb insuficiència renal moderada s’ha de reduir la dosi. Per aquestes raons, la píndola contra la covid sempre ha de ser prescrita per un professional.

Els possibles efectes secundaris són l’alteració del gust, diarrea, hipertensió arterial i dolors musculars.

Resultats

En els estudis, Paxlovid va reduir en un 89% el nombre d’hospitalitzacions o morts per covid. El percentatge d’hospitalitzacions va ser del 0,8% en el grup que va rebre la píndola, mentre que al grup que va rebre placebo va arribar al 7% i hi va haver nou morts.