«Les fruites i verdures, elements essencials de la teva dieta», aquest ha estat el lema de l’Any Internacional de la Fruita i la Verdura impulsat per l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO), l’any 2021. La commemoració a Catalunya s’ha tancat, aquest desembre, amb una jornada que va cloure la consellera del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, i va obrir la secretària de Salut Pública, Carme Cabezas.

A l’acte, que va tenir lloc a la seu de la Fundesplai, també hi va participar la presidenta de l’Associació per a les Nacions Unides a l’Estat espanyol, Eulàlia Pascual, i la directora de Salut Pública i Determinants Ambientals i Socials de la Salut de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), María Neira.

En el decurs de la seva intervenció, la consellera Jordà va valorar aquest Any Internacional de les Fruites i les Verdures com «una oportunitat única per sensibilitzar sobre la importància d’aquests dos aliments per a la nutrició humana, la seguretat alimentària i la salut, però, també, molt important, per avançar en l’assoliment dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides».

Un dels moments destacats de la jornada va ser la presentació del manifest per a promoure la fruita i la verdura estacional i de proximitat a Catalunya 2021-2025, amb el qual es vol impulsar el consum d’aquests productes en tots els àmbits, amb una proposta de compromisos que inclouen des de la producció fins al seu consum. En relació amb la proclama, Jordà va afirmar que es tractava «d’un magnífic colofó i una declaració d’intencions que farem arribar a totes aquelles entitats que treballen en la producció, comercialització i promoció de la fruita i la verdura».

Aquest ha estat l’últim acte organitzat per commemorar l’Any Internacional de les Fruites i les Verdures, que ha suposat l’organització de diverses activitats per promoure el consum de fruita i verdura de qualitat, de temporada i de proximitat durant l’any 2021. En destaca la campanya «Gràcies des de...», que ha consistit en el lliurament gratuït de fruita i hortalisses de temporada i de proximitat a les residències de gent gran. Gràcies a aquesta acció, s’han repartit 47.387 quilos de producte fresc en les 8 edicions monogràfiques, una de les quals ha comptat amb la col·laboració dels productors de Poma de Girona (IGP).