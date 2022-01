Xipre ha notificat la detecció de 25 casos de covid-19 d'una versió que combina les variants delta i òmicron, batejada com a 'deltacron'. N'ha informat aquest dissabte el professor de Biologia de la Universitat de Xipre i cap del Laboratori de Biotecnologia i Virologia Molecular, Leondios Kostrikis, en declaracions a la cadena privada Sigma TV i recollides per 'Bloomberg'.

Segons aquest expert, les infeccions de 'deltacron' són més freqüents en pacients hospitalitzats per covid-19 que en positius que no requereixen ingrés. Malgrat tot, Kostrikis s'ha mostrat prudent pel que fa a l'evolució d'aquesta nova variant. "Caldrà veure si aquesta soca és més patològica o més contagiosa i si prevaldrà per sobre la delta i l'òmicron", ha assenyalat.