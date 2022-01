La Marató de Donants de Sang de Catalunya ha arrencat aquest dissabte a Universitat de Barcelona. En aquesta edició es marca com a objectiu arribar a les 10.000 donacions en una setmana perquè les reserves del Banc de Sang i Teixits (BST) estan sota mínims.

Així ho ha explicat Francesc Gòdia, president del BST, que ha detallat que ara tenen 5.000 unitats de sang, la meitat dels que tenen habitualment, tant "per la fi de les vacances de Nadal com per la sisena onada de la covid".

L'entitat busca especialment gent jove i espera aconseguir 2.000 nous donants. Per fer-ho ha posat en marxa la campanya 'Suma't a la generació D (de donants)'. A més de la UB, les donacions es poden fer als hospitals catalans i a 40 punts repartits pel territori.

La plaça Catalunya de Figueres, una de les seus

La plaça Catalunya de Figueres ha estat, durant aquest dissabte 8 de gener, un dels llocs on s'ha pogut donar sang. De fet, la capital altempordanesa s'ha convertit en la primera ciutat de la demarcació de Girona que s'ha sumat a la marató.

El torn de matí ha estat de 10 h a 14 i el de tarda de 16 h a 20 h. Un autobús mòbil s'hi ha desplaçat per acollir els donants.