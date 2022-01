Dos dels principals indicadors del coronavirus baixen de manera destacable a Catalunya segons les últimes dades: la velocitat del virus (Rt) i l’índex de rebrot (EPG). És el segon dia en què cauen tots dos, encara que ja fa dies que el primer descendeix. Tot i això, la xifra d’ingressats continua pujant, però cal tenir en compte que els contagis són elevadíssims, de nou més de 30.000 positius en un dia. Sobre la possibilitat que la corba epidèmica de la sisena onada comenci a baixar definitivament al registrar-se un descens del risc de rebrot i una disminució de la velocitat de propagació, les autoritats sanitàries són aquests últims dies, quan veus d’experts auguraven per a aquesta setmana el pic, més cautes, ja que encara falta saber l’efecte que tindran a les dades epidèmiques les celebracions de final d’any i la pròxima de Reis, amb les cavalcades incloses, que podrien disparar els contagis.

Segons les dades actualitzades aquest dimecres per Salut, avui hi ha un total de 1.856 persones ingressades amb covid als hospitals catalans (ahir, 1.796), 468 d’aquestes estan greus a les unitats de crítics (ahir, 475). No hi havia tants ingressats a les ucis amb covid des del 19 d’agost passat, mentre que el 5 de gener del 2021, fa un any, n’hi havia 416, però amb una tendència molt més creixent que va arribar als 731 ingressats greus l’1 de febrer del 2021. En aquests moments, Catalunya és la comunitat amb més pressió a les ucis d’Espanya.

Més de 32.000 contagis

Una de les dades que millora avui és el risc de rebrot (EPG), indicador que mesura el creixement potencial de l’epidèmia, que ha baixat de 4.025 a 3.852. I la velocitat de propagació del virus (Rt), majoritàriament de la variant òmicron, és avui d’1,39 (ahir, 1.51), és a dir, cada 100 infectats contagien de mitjana unes altres 139 persones, un indicador que fa quatre dies que descendeix.

El total de casos confirmats de covid per tota mena de proves ascendeix a 1.405.702, dels quals 32.556 han sigut comunicats en les últimes 24 hores, mentre que en els últims 7 dies han sigut 133.928 els confirmats per PCR o test d’antígens, la xifra més alta dels dos anys de pandèmia.

Des de l’inici de la pandèmia han mort a Catalunya per covid un total de 24.692 persones, amb 66 morts comunicades en les últimes 24 hores. És una xifra molt més elevada que la dels últims dies, però probablement recull dades no comunicades durant el cap de setmana.

Les altres dades que són elevadíssimes, i aquestes continuen sense donar una treva, són la incidència acumulada de positius a 7 dies per cada 100.000 habitants (IA7), que està a 1.718 casos, i la incidència a 14 dies (IA14), a 2.846.